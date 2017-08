Sportblog - Na Sinkeldam ook Barguil weg bij Team Sunweb

Nederlaag PSV in voorronde Europa League

PSV moet serieus vrezen dat het Europese avontuur van dit seizoen beperkt blijft tot slechts twee wedstrijden. De formatie uit Eindhoven leed donderdag een nederlaag in het eerste duel met NK Osijek (0-1) in de voorlaatste voorronde van de Europa League. De return voor een plaats in de play-offs voor het hoofdtoernooi is volgende week in Kroatië.



PSV speelde in een te laag tempo en kreeg weinig uitgespeelde mogelijkheden. Borna Barisic maakte in de 57ste minuut het enige doelpunt in een goed gevuld Philips-stadion. Hij benutte een strafschop die Joshua Brenet had veroorzaakt.



Marco van Ginkel, de nieuwe aanvoerder, baalde van de nederlaag. ‘We speelden slordig en in een te laag tempo. Je moet deze gasten kapot spelen. Dat hebben we niet gedaan. Natuurlijk wordt het moeilijk volgende week. Zij hebben gescoord in een uitwedstrijd en spelen thuis’, aldus van Ginkel tegen Fox Sports.



FC Utrecht heeft donderdag in de derde voorronde van de Europa League doelpuntloos gelijkgespeeld tegen het Poolse Lech Poznan. In Stadion Galgenwaard waren de Poolse bezoekers nog het dichtst bij een treffer.