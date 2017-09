Sportblog - Kishna tekent bij ADO, keeper Krul keert terug naar Engeland

Kerber verliest in eerste ronde US Open

Titelverdedigster Angelique Kerber is al uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Duitse was niet opgewassen tegen de negentienjarige Japanse Naomi Osaka. De Aziatische won de partij met 6-3 6-1.



Kerber schreef vorig jaar de Australian Open en de US Open op haar naam en haalde de finale van Wimbledon. Ze werd voor de tweede keer in haar loopbaan de nummer één van de wereld. Maar dit seizoen vallen haar prestaties tegen. In Australië en Wimbledon verloor ze in de vierde ronde. Op Roland Garros werd ze ook in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze raakte haar eerste plaats op de mondiale ranglijst kwijt aan de Tsjechische Karolina Pliskova.



In New York hoopte ze op een ommekeer, maar de jonge Japanse Osaka domineerde de partij. Voor Osaka was het haar eerste overwinning op een speelster uit de top tien.



Hoewel ze uitkomt voor Japan heeft ze vooral binding met Amerika. Met haar Japanse moeder en vader uit Haïti verhuisde ze op driejarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Ze maakte vorig jaar ook al indruk op de US Open. Ze leek in de partij tegen de Amerikaanse Madison Keys op weg naar een plek in de vierde ronde, maar gaf een 5-1 voorsprong in de derde set uit handen. Ze kon haar tranen op de baan niet bedwingen. In haar partij tegen Kerber dacht ze aan de wedstrijd terug. 'Ik wilde zo'n teleurstelling niet nog een keer meemaken. Ik ben heel blij dat ik het nu wel af heb kunnen maken', zei Osaka.



De vroegtijdige uitschakeling kwam bij Kerber hard aan. Ze was met goede hoop naar New York gereisd. 'Natuurlijk had ik gehoopt dat ik bij dit toernooi een andere weg zou in kunnen slaan. Ik moet mijn kop niet in het zand steken. Ik weet dat ik uit een diep dal moet komen, maar ik ga nu zeker niet opgeven', zei Kerber.



Door haar resultaat in New York zal ze uit de top tien van de wereldranglijst wegzakken. 'Helaas is dit jaar alles anders. Ik had ook zeker mijn dag niet vandaag.'