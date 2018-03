Sportblog - Bokser Joshua verslaat Parker

Meer slachtoffers turnarts

Het aantal bekende slachtoffers van Larry Nassar is tot 265 opgelopen. Dat bleek woensdag in de Amerikaanse staat Michigan waar woensdag een derde proces tegen de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam van start ging.



De afgelopen weken bleek bij een andere rechtszaak dat meer zeker 160 meisjes waren misbruikt door Nassar. Hij kreeg een gevangenisstraf van 50 tot 175 jaar, bovenop een eerdere celstraf van 60 jaar voor het bezit van kinderporno. In de Verenigde Staten kunnen straffen op elkaar gestapeld worden, ook al kan de veroordeelde niet lang genoeg in leven zijn om ze uit te zitten. Mogelijk krijgt Nassar in de nieuwe rechtszaak die deze week van start ging nog eens 40 tot 125 jaar extra celstraf.



In Michigan staat hij terecht voor misbruik in een achterkamertje van de Twistars turnclub in Dimondale. De turnarts gaf toe dat hij drie meisjes die hij in Dimondale medische zorg had moeten verlenen seksueel misbruikte. Eén van de meisjes was jonger dan dertien, de andere twee waren vijftien en zestien jaar oud. De eerste getuige die woensdag aan bod kwam vertelde dat Nassar haar een eerste keer misbruikte toen ze amper negen was. Er worden 65 getuigen verwacht, maar dat aantal kan oplopen.



Op het vorige proces stonden er aanvankelijk 80 getuigen op de rol, maar vonden uiteindelijk bijna 160 vrouwen de moed om hun verhaal te komen doen. Onder hen waren de olympische kampioenen Aly Raisman en Jordyn Wieber. De rechter verklaarde woensdag dat 265 van Nassars slachtoffers geïdentificeerd zijn, ‘en dat hij er in de staat Michigan, de VS en wereldwijd wellicht nog veel meer maakte’.