Sportblog - Bayern München ontslaat trainer Carlo Ancelotti

Van Marwijk niet naar WK

Bert van Marwijk is niet langer de bondscoach van Saoedi-Arabië en gaat dus ook niet met de ploeg naar het WK in Rusland volgend jaar. Hij wordt opgevolgd door de Argentijn Edgardo Bauza. Van Marwijk is naar eigen zeggen uit de onderhandelingen over zijn toekomst gestapt, omdat een aantal mensen uit zijn staf zijn ontslagen en hij zich niet in Saoedi-Arabië wil vestigen. Dat meldt hij aan de NOS.



‘Ik ben de onderhandelingen gestopt. Afgelopen week, na kwalificatie voor het WK, is een aantal mensen uit mijn staf ontslagen. Dat vind ik onacceptabel’, aldus de voormalig bondscoach.



Hij voegt toe dat de voetbalbond ook van hem eist dat hij in Saoedi-Arabië moet gaan wonen. ‘Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe.’



Hij vertelt de NOS dat de spelers zich niet kunnen verplaatsen in het besluit van de bond. 'Ze vinden het onbegrijpelijk dat ik weg moet. Ze wilden dolgraag met mij naar het WK.'



Eerder deze maand plaatste Van Marwijk zich met nationale ploeg van het Arabische land voor het WK na een zege op Japan. De trainer eindigde in 2010 met Oranje in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Zijn ploeg verloor toen met 1-0 van Spanje.