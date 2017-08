Sportblog - Atleten krijgen buikgriep in Londens hotel

Pröpper naar Premier League

Davy Pröpper verlaat PSV definitief voor Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder zette maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de nieuwkomer in de Premier League. PSV gaf de middenvelder zondag al toestemming om in Engeland te onderhandelen.



Brighton & Hove Albion meldt dat Pröpper de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Naar verluidt ontvangt PSV zo'n 13 miljoen euro voor de speler die twee jaar geleden overkwam van Vitesse.



Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, vertelde maandag al dat het vertrek van Pröpper niets te maken heeft met de uitschakeling van zijn club in de derde voorronde van de Europa League. Voor PSV dreigt daardoor een gat van 5 miljoen euro op de begroting. ‘Als de hoofdprijs voor een speler wordt geboden, dan gaan we in onderhandeling. Zo zit het’, zei Gerbrands op PSV TV.



Begroting

Gerbrands: ‘Wij nemen het bereiken van de groepsfase op in de begroting. Dat gaat om een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro. Dat komen we op dit moment te kort, maar een boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. We hebben een jaar lang de tijd om te kijken hoe we het gat wegwerken.’



Pröpper werd twee weken geleden onaangenaam verrast toen trainer Phillip Cocu hem niet opnam in zijn basisformatie voor het eerste duel met NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League. ‘De Premier League is de grootste competitie van de wereld. Dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat ik daar klaar voor ben’, zei hij maandag in Brighton. ‘Ik ken Danny Holla die hier ook heeft gespeeld. Hij vertelde me erg goede dingen over deze club. Dat heeft me geholpen in deze keuze.’



Transfer Sneijder afgerond

OGC Nice heeft maandag de transfer van Wesley Sneijder afgerond. De recordinternational zette zijn handtekening onder een contract van één jaar nadat hij medisch gekeurd was. Sneijder krijgt het shirt met nummer tien bij de club die Ajax uitschakelde in de derde voorronde van de Champions League.



De spelmaker was op zoek naar een team nadat hij zich deze zomer vrij had gekocht bij Galatasaray. Sneijder hield de afgelopen weken zijn conditie individueel op peil. Hij wil nu zo snel mogelijk wedstrijdfit worden zodat bondscoach Dick Advocaat hem kan selecteren voor de uitwedstrijd van Oranje op 31 augustus tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie.