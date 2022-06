Sport werd bij Dumoulin thuis in het gunstigste geval als de bijna-belangrijkste bijzaak van het leven gezien

Een jaar of vijf, zes geleden zat ik aan tafel bij het L1-programma Tour de L1mbourg, een streekequivalent van De Avondetappe. Te gast was ook een jeugdvriend van Tom Dumoulin, een amateurwielrenner, tevens vertrouwenspersoon en trainingsmaat. Hem werd gevraagd of het leuk was met Tom te trainen. Dat was het bijna nooit. Wie met Tom trainde moest veel geduld hebben. Om de haverklap stapte die af om zijn zadel en/of stuur een millimeter te verstellen. Tom was eeuwigdurend op zoek naar de perfecte zit.

Ik moest erom grinniken, ik herkende dit uit mijn beroepspraktijk; de zoektocht naar de perfecte afstelling welke lichaam, geest én racemachine dusdanig synchroniseerde, dat fietsen een eeuwigdurend feest werd. En wanneer de perfectie gevonden was, bleek die de volgende dag niet meer geldig.

Toen Tom Dumoulin vorige week in een soort van open brief bekendmaakte dat 2022 zijn laatste jaar als professioneel wielrenner zou zijn, schrok ik niet. Ook al is hij pas 31, het leek me een wijs besluit. Wielrennen – het op afroep presteren – was al lang een straf voor hem. Dan zat zijn lichaam in de weg, dan de fiets, dan de geest (die hem nu dus tot het schrijven van de brief maande).

Een atypische kampioen werd hij genoemd in verslagen en analyses die volgden op de bekendmaking. Soms hadden die veel weg van een ronkende necrologie. Eerder al was hem grote moed toegedicht om het openbaar maken van zijn mentale kwetsbaarheid en existentiële geworstel – wat stelt die topsport überhaupt voor? Maar de rol van emancipatoir voorvechter weigerde hij te accepteren. Ik snap dat: nóg een rol erbij, weer een masker op dat het net niet heeft.

This is Major Tom to Ground Control...

Dumoulin groeide op in een academisch milieu. Sport werd er in het gunstigste geval als de bijna-belangrijkste bijzaak van het leven gezien. Ik vermoed dat de renner Tom er zich altijd bewust van was dat hij zich met zijn heroïsch geploeter op de fiets onttrok aan de bijna-belangrijkste hoofdzaken van het leven.

‘Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielercarrière.’

In deze zin, en in andere zinnen van de open brief vol dankwoorden in alle windrichtingen geblazen, put hij zich uit om moreel correct naar de uitgang te fietsen. Het schrijven moet een zware klus geweest zijn. Vrijmaking is pijnlijk voor iedereen.

Ik herinner me een mooi beeld uit de documentaire Nieuwe helden. Teambespreking in de Tour de France van 2013. De cracks van Argos-Shimano hebben praatjes zat. Op de achtergrond zit een afwezige Dumoulin, groen als gras, domweg gelukkig te wezen in de bijna-belangrijkste bijzaak ter wereld.

Ik zie Tom voor de hobby nog eens in een triatlon starten – of nog iets mallers – zoekend naar de perfecte zit, de juiste looptechniek, de meest geoliede borstcrawl.