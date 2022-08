Sport moet om plezier draaien, meent deze hoogleraar: ‘We kijken te veel naar medailles’

Bondscoach Louis van Gaal opent de landelijke schoolvoetbaltoernooi op de KNVB Campus in Zeist. Beeld ANP

Hoe belangrijk is het dat ‘we’ als Nederland meedoen in de hoogste regionen van de topsport? Frank van Eekeren: ‘Ik denk dat we te veel naar medailles kijken. Je kunt ook zeggen: het gaat om de ontwikkeling van een topatleet. Dat kan leiden tot medailles, maar met voorwaarden: veilige sport, plezier. Ik denk dat we die condities een beetje uit het oog zijn verloren. Dat dreigt ook te gebeuren als we sport heel erg inzetten voor gezondheid of integratie. Sport moet sport blijven. Sport moet leuk blijven.’

Frank van Eekeren (1972) is per 1 september hoogleraar sport & society aan de Universiteit Utrecht, een leerstoel die de relatie tussen sport en samenleving bestudeert. ‘Mijn stelling is dat de sport de balans even kwijt is in het veld van sportieve, culturele, zakelijke en maatschappelijke waarden.’

Sport is steeds meer verweven met de samenleving, ook financieel. De overheid kijkt naar sport, als het gaat om bijvoorbeeld obesitas of inclusie, ook om oplossingen te vinden. ‘Bij de gedachte dat in een achterstandswijk de verbinding tussen groepen niet goed is, kijken we naar de sport: los dat even op.

‘De sport op zijn beurt zegt: geef ons geld, dan lossen wij dat op, terwijl de sport hooguit een onderdeel is. En de sport heeft op zijn beurt zijn eigen vraagstukken, zoals doping, matchfixing of grensoverschrijdend gedrag waarnaar de samenleving kritisch kijkt. Zo van: wat gebeurt daar allemaal?’

Moet de sport zelf problemen in het turnen oplossen? Is het hooliganisme, dat na corona oplaaide, een maatschappelijk probleem of hoort het bij voetbal? ‘De sport is heel opportunistisch. Van de ene kant: ja, wij helpen mee om problemen op te lossen. Van de andere kant: als er een aan sport gerelateerd probleem is, zoals grensoverschrijdend gedrag, zegt de sport al snel: nee, dat is een maatschappelijk probleem dat toevallig in de sport voorkomt. Dat is een continue disbalans waarbij het moeilijk is goede oplossingen te vinden, omdat de partijen naar elkaar kijken.’

Criminele infiltratie

In de praktijk zijn gevonden oplossingen vaak eenzijdig. Grensoverschrijdend gedrag? Zero tolerance. Criminele infiltratie in sportverenigingen? Niet toestaan. ‘Maar het ligt genuanceerder. Je voorkomt veel problemen door vroegtijdig te kijken naar het ontstaan.’

Hij noemt het voorbeeld van amateurclubs waar criminelen in het bestuur infiltreren. Het gaat daarbij vaak om kinderen die zijn opgegroeid met de club, met hun familie en vrienden. De banden zijn jaren oud. Dan komt de crimineel met geld in de club om de kantine op te knappen. En ach, heeft het bestuur niet iemand nodig?

‘Dat proces voltrekt zich sluipenderwijs. Het gaat er om samen oplossingen te bedenken ter voorkoming, in het laatste geval in samenspraak met politie of Fiod (fiscale opsporingsdienst, red.). Het gaat om het erkennen van dilemma’s. Kijk, we kunnen nu heel dramatisch doen over het WK in Qatar, maar de discussie is totaal gepolariseerd, vol van zero tolerance. We kunnen niet meer genuanceerd kijken naar zaken die al veranderd zijn in Qatar. Als je nuance aanbrengt is het al gauw: oh, je vindt het dus goed wat daar gebeurt.’

Frank van Eekeren, vanaf 1 september hoogleraar sport en society

Zonder nuancering zijn oplossingen moeilijk te vinden. ‘Als we niet goed kijken naar de aard van problematiek, neem je altijd stelling. In de praktijk leidt die stoerheid niet vaak tot de goede oplossing, omdat je mensen uitsluit die niet aan jouw kant staan en je ook niet de kern van het probleem raakt.’

Het helpt om diep in de kwestie duiken. In de Fifa, bij de verkiezing van Qatar, ging veel fout op bestuurlijk niveau. ‘Als je niet begrijpt hoe de Fifa in elkaar zit, hoe de wereld werkt, hoe dat allemaal samenkomt in dat bestuur, is het onbegrijpelijk dat landen als Rusland en Qatar uit de bus komen. Terwijl er ook genoeg mensen zijn die het aanwijzen van Qatar zien als emancipatie, als een stap voorwaarts.’

Ons-kent-onscultuur

Het belang van sport neemt nog steeds toe, ook door veel vrije tijd, door de zoektocht naar identiteit. Inclusie, duurzaamheid, al die zaken komen uitgebreid aan bod in de sport. ‘Hoe inclusief is de sport? We zeggen: zorg dat iedereen kan meedoen, maar tegelijkertijd zijn verenigingen georganiseerd vanuit homogeniteit. Wij lijken op elkaar, wij vinden voetbal leuk, dus richten wij een vereniging op voor ons en onze vrienden. En we doen daarin graag vrijwilligerswerk.

‘Maar als we mensen toelaten tot onze vereniging met wie we minder hebben, willen we ons misschien minder inzetten als vrijwilliger. Van de buitenkant zeg je: hoe traditioneel en conservatief zijn die verenigingen? Maar dat is ook begrijpelijk. Als je anderen toelaat, verandert de sfeer. Blijft iedereen dan lid?

‘Sport kan bijdragen aan integratie, omdat in sport mensen elkaar ontmoeten die elkaar anders nooit ontmoeten. De vraag is alleen of dat per se in elke vereniging zichtbaar moet zijn, of dat het voldoende is dat iedereen een plekje vindt, ergens in een vereniging, en dat iedereen elkaar ergens tegenkomt. Langs de lijn, op het veld, in de bestuurskamer. Uit onderzoek weten we dat dat al heel mooi is voor het onderlinge begrip.’

Het is interessant uit te vinden welke rol de overheid in dat geheel moet spelen. De Nederlandse Sportraad onder leiding van Michael van Praag wil een Sportwet, om sport te verankeren en zaken als een veilig sportklimaat, goed opgeleide trainers en kansen voor iedereen te regelen.

Dat klinkt mooi. ‘Maar als de overheid zich echt met de sport bemoeit, gaat de autonomie van de sport verloren. De overheid gaat dan dingen terugvragen. Je moet een gezonde kantine hebben, bijvoorbeeld. Wil je die inmenging? Ook vrees ik dat veel vrijwilligers zullen zeggen, als de overheid een bepaald niveau garandeert: overheid, los het maar op.

‘Wij willen inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn, hoe problemen zich manifesteren. Ik zou zeggen: bewegingsarmoede is echt iets voor de overheid, die de sport kan verleiden mee te doen. Andere vraagstukken, die de kern van de sport raken, hoort de sport zelf op te pakken. Doping, matchfixing, seksuele intimidatie. De sport kan de overheid alleen vragen mee te denken.’