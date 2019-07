Sport is bij uitstek iets waar het onmogelijke mogelijk kan worden

Doreen heet ze. Ze spreekt met een Twents accent en is volgens haar biografie helderziend, heldervoelend en helderwetend. Mooi zo! Kan zij mij vast wel vertellen wie de Tour de France gaat winnen? Aan de andere kant van de lijn blijft het even stil. ‘Dat is nogal een vraag.’ Daarna herpakt Doreen zich. ‘Wacht, ik krijg iets door.’

Deze winter liet Sunweb het accountants- en adviesbureau KPMG uitrekenen waar de grootste winstkansen lagen voor Tom Dumoulin: in de Tour de France of de Giro d’Italia? De ‘datapartner’ van Sunweb stopte alle beschikbare gegevens, ook die van de tegenstanders, in de computer, waarna een conclusie volgde die veel sportliefhebbers in een gesprekje van 20 seconden bij de koffieautomaat met hun collega’s ook al hadden getrokken: Tom kon het beste naar Bologna afreizen.

KPMG kwam ook voor in de documentaire De Machinekamer van Tom, die vrijdag op NPO 2 werd uitgezonden. Daarin voorspelde senior manager digitaal sportadvies Paul Adriani van KPMG zonder een spoortje twijfel dat het podium in de Giro zou gaan bestaan uit Dumoulin, Simon Yates en Egan Bernal. Waarom dan nog drie weken fietsen, vraag je je af.

Nee, dan is Doreen een stuk voorzichtiger. Ze krijgt door dat er ‘iets’ met de organisatie gaat gebeuren in de Tour. ‘Er wordt vals spel gespeeld. Kan dat?’

Bij Sunweb zijn ze gek op cijfers en protocollen. Daar is niet mis mee. In tegendeel: het is uiterst professioneel om te kijken hoe je de kans op succes kunt vergroten. Maar wat niet in modellen of data-analyses te vangen is, is dat sport juist bij uitstek iets is waar het onmogelijke mogelijk kan worden. Gelukkig maar. Zo ontstaan de echte kampioenen.

Wie had nu gedacht dat Mike Teunissen afgelopen weekend in Brussel de gele trui zou pakken? Of dat Chris Froome niet kon meedoen aan de Tour, omdat hij precies op het verkeerde moment besloot zijn neus te snuiten. En had iemand ooit kunnen bevroeden dat Mathieu van der Poel dit seizoen zo goed zou presteren?

Tom Dumoulin bezeerde door een stuurfout van zijn voorganger dusdanig zijn knie dat geel noch roze dit jaar ingelijst in zijn huis in Kanne zal hangen. Bernal startte helemaal niet, omdat hij bij een training zijn sleutelbeen brak en Yates werd kansloos achtste. Arme senior manager digitaal sportadvies Paul Adriani met zijn voorspelling.

Bij Doreen komt intussen weer iets binnen. ‘Zeggen de kleuren blauw en geel je iets?’, vraagt ze. Natuurlijk! Blauw en geel, dat is Astana. Jakob Fuglsang is op weg naar de Tourzege! Als dat over drie weken nog blijkt te kloppen ook, zou ik het wel weten als ik de baas was bij Sunweb: Adriani eruit, Doreen erin.