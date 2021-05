Sport in de VS: met de NFL-draft keert de Amerikaanse sport een beetje terug naar het oude normaal

Kwity Paye wordt gekozen door Indianapolis Colts. Beeld AP

Zonder dat er een bal gegooid of getrapt wordt, weet American football-competitie NFL het Amerikaanse sportpubliek in het voorjaar te boeien met de zogeheten draft, een driedaags spektakel waarbij de grootste talenten van hun universiteiten worden geplukt. Vorige week vonden de bonte avonden vol traditie, emoties en drama plaats in Cleveland.

Wie op donderdag de televisie aanzette, waande zich in een coronavrije wereld. Met de draft keerde de Amerikaanse sport voor het eerst voorzichtig, maar vrijwel volledig, terug naar het oude normaal. Duizenden supporters, allen gevaccineerd, verzamelden zich in de buitenlucht om de nieuwe aanwas van hun teams te ontvangen.

Als vanouds werd NFL-baas en spreekstalmeester Roger Goodell, een verguisd competitieleider, donderdag tijdens de eerste selectieronde uitgejouwd toen hij het podium in Cleveland betrad. ‘Is dat alles?,’ omarmde Goodell zijn kastijding, een traditie met luchtige ondertoon. ‘Ben ik hiervoor uit mijn kelder gekomen?’

Fauteuil

Een jaar geleden was de draft een virtuele aangelegenheid. Goodell, de man die de keuzes (picks) voorleest, deed zijn werk toen vanuit het souterrain onder zijn woning in Bronxville, New York. De fauteuil waarin hij later op de avond onderuit zakte, stond dit keer op het podium in Cleveland, als een relikwie uit onzekere tijden.

Rockband Kings of Leon opende het bal, supporters trotseerden de regen en kou van Ohio om een glimp van de nieuwe talenten op te vangen. Op het podium kregen de nieuwe miljonairs een knuffel van Goodell, die in tegenstelling tot de jongelingen voorafgaand gevaccineerd was. De aanpak kwam de NFL op sociale media op de nodige kritiek te staan.

In drie dagen, donderdag tot en met zaterdag, verwezenlijkten ruim 250 spelers in zeven selectierondes hun droom. Quarterback Trevor Lawrence, een supertalent met de nonchalante verschijning van een surfer, werd als eerste gekozen door Jacksonville Jaguars, het slechtste team van het afgelopen seizoen. Met de draft wordt gelijkheid in de sport beoogd: kwakkelende clubs staan vooraan bij het verdelen van talent.

Het gebruik dateert uit 1936, toen de eerste draft plaatsvond in Philadelphia. Bert Bell, eigenaar van Philadelphia Eagles, had het concept bedacht. Niet toevallig had zijn team in het voorgaande jaar het slechtst gepresteerd, mede omdat de grootste talenten steevast naar de rijkste teams trokken.

Geen krant, televisie- of radiozender was aanwezig toen de selectie in het Ritz-Carlton Hotel in Philadelphia begon (honkbal en boksen waren de grootste Amerikaanse sporten). De eerste keuze ooit, een running back genaamd Jay Berwanger, zou geen minuut in de NFL spelen. Zowel Philadelphia Eagles als Chicago Bears, de club die hem overnam, kon niet voldoen aan zijn vereiste salaris van duizend dollar. Berwanger verkoos een carrière in de sportjournalistiek.

Sinds het vorige decennium is de draft het meerdaagse, extravagante televisiespektakel dat het nu is. Jaarlijks trekt het evenement miljoenen kijkers: vorig jaar vestigde de openingsavond van de virtuele editie een record met 15 miljoen belangstellenden. Hoopvolle, fanatieke supporters nemen plaats voor de televisie om te zien wie hun club de komende jaren uit het slop mag trekken, voor gematigden biedt het evenement in het slechtste geval een mix van entertainment en drama.

Hond

Vorig jaar was de hond van Bill Belichick, coach van New England Patriots, de blikvanger van de openingsavond. De husky, Nike genaamd, nam plaats achter de laptop van Belichick toen die de kamer even had verlaten, waardoor het leek alsof het dier de selectie van de Patriots maakte.

Door de coronacrisis bleven spelers bij de voorgaande editie thuis, waar camera’s van de grootste sportzenders hen vastlegden in woonkamers vol familieleden en vrienden, in afwachting van het lot van hun lieveling. Ook vorige week besloten de meeste rekruten de draft vanuit hun woning te beleven.

De selectie vormt een keerpunt in het leven van de jongemannen die in de NFL miljoenen zullen gaan verdienen. Amerikaanse kijkers smullen van een verhaal zoals dat van Kwite Paye, een verdedigend talent die werd gekozen door Indianapolis Colts. Paye beleefde het moment met zijn Liberiaanse moeder, die in haar thuisland aan de gruwelen van een burgeroorlog ontsnapte en in de Verenigde Staten drie banen had om voor haar zoon te kunnen zorgen. ‘Ze is klaar met werken,’ reageerde de 22-jarige Paye, terwijl hij zijn moeder, gehuld in Liberiaanse klederdracht, vasthield. ‘Ze is nu officieel met pensioen.’

Paye, als 21ste gekozen door de Colts, kreeg bij zijn uitverkiezing een vierjarig contract ter waarde van 13 miljoen dollar plus 7 miljoen tekengeld. Nummer één Lawrence ontvangt naar verluidt 37 miljoen, plus een tekenbonus van 24 miljoen dollar. Nog voor hij een wedstrijd in de NFL speelde, werd het supertalent vastgelegd door onder meer Adidas en sportdrank Gatorade.