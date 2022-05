Spontane veldinvasies lopen uit de hand: coach Vieira schopt scheldende supporter

Patrick Vieira, coach van Crystal Palace, coachend tijdens het duel met Everton dat later nog een staartje kreeg. Beeld AP

Er knapte iets bij Crystal Palace-manager Patrick Vieira, toen hij donderdagavond op het veld van Goodison Park door een Everton-supporter werd belaagd en uitgescholden. De 45-jarige Fransman draaide zich om en gaf de jonge supporter een schop. Een paar andere fans slaagden erin om een vechtpartij te voorkomen. De supporters waren uitbundig, nadat Everton een 0-2-achterstand had omgebogen in een 3-2-zege, waardoor degradatie was afgewend. Vanwege coronamaatregelen moesten Vieira en zijn spelers het door fans bezette veld oversteken om de kleedkamer voor de bezoekers te bereiken.

Op dezelfde avond ging het ook mis op Vale Park, waar Port Vale na het beter nemen van strafschoppen een promotieduel had gewonnen van Swindon Town. De vogelvrije spelers van Swindon kregen klappen van even uitzinnige als agressieve fans van de thuisploeg. Twee avonden eerder kreeg Sheffield United-reservespeler Billy Sharp tijdens een veldinvasie een kopstoot van een rennende en doorgedraaide Nottingham Forest-supporter. De vleeswond moest worden gehecht en volgens medici heeft Sharp nog geluk gehad dat hij niet het bewustzijn had verloren of op zijn slaap was geraakt.

Zeven pints

De Nottingham Forest-supporter gaf zich de volgende ochtend aan bij de politie, Inmiddels is de man, een 30-jarige elektricien, tot 24 weken cel veroordeeld en heeft hij een stadionverbod van tien jaar gekregen. Tijdens de rechtszaak had hij gezegd zeven pints te hebben gedronken en dat hij per ongeluk tegen de speler was opgelopen, een verklaring die in strijd was met de videobeelden.

Dan de zaak van Vieira. Hoewel hij op veel begrip kan rekenen op sociale media en ook van Everton-collega Frank Lampard, bestaat de kans dat de voetbalbond Patrick Vieira een straf gaat opleggen. De vraag is of ook de club wordt aangesproken.

Omdat Engelse stadions geen hekken hebben, zijn veldinvasies amper te voorkomen. Het neerzetten van hekken is geen optie, met de voetbalramp van Hillsborough in het achterhoofd. Pleidooien van de stadionspeaker, zoals onlangs tijdens de kampioenswedstrijd van Fulham, hebben geen enkele zin.

‘Moeten we de fans vastbinden aan hun stoeltjes?’ vroeg Lampard zich op retorische wijze af. Ondertussen bereidt de Londense politie zich voor op de wedstrijd tussen Brentford en Leeds United van zondag. De kans is groot dat Leeds degradeert, wat kan leiden tot een massale woedeuitbarsting van de meegereisde fans.