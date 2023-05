Spits Sydney van Hooijdonk: ‘De bal tegen het net aan, daar word ik gelukkig van’

Sydney van Hooijdonk probeert in een duel met twee spelers van Excelsior los te breken. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Sydney van Hooijdonk ploft neer op een bank. De Heerenveen-spits gaat er graag even bij zitten na een frustrerende avond. De wedstrijd tegen Excelsior heeft hem een wond op de enkel opgeleverd, maar daarover zeurt de topscorer niet. De matige wedstrijd, die in 0-0 eindigde, zit hem wel dwars.

‘Ik heb liever dat ik slecht speel en scoor, dan dat ik goed speel en niet scoor’, legt hij uit. Zaterdag speelde hij slecht en scoorde hij niet. Een tegenvaller, want sinds februari maakte hij tien doelpunten, waardoor de huurling van Bologna nog volop kans maakt op de topscorerstitel. Zestien heeft hij er nu in liggen, één minder dan Utrecht-spits Douvikas die zaterdag wel scoorde.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘Afwezig’ vond Van Hooijdonk (23) zichzelf tegen Excelsior. Vijfentwintig keer raakte hij de bal, ook voor een spits is dat niet veel. Maar normaal gesproken is dat voor de zoon oud-international Pierre van Hooijdonk geen probleem. Aan de hand van drie spelmomenten legt hij uit hoe hij in het spitsenleven staat.

De hand gaat snel omhoog na een minuut of twintig als Van Hooijdonk een paar meter ruimte heeft. Een paar seconden later ligt hij in het strafschopgebied, nadat hij een duw in de rug heeft gekregen.

Penalty forceren

‘Volgens de scheidsrechter was het te licht voor een penalty, maar op elke andere plek op het veld geeft hij een vrije trap.’ Geen schwalbe dus, maar vindt hij dat alles is geoorloofd om te scoren? ‘Ja, als ik een penalty kan krijgen als ik makkelijk val, dan maakt me dat echt helemaal niks uit. Ik doe alles om te winnen. Anders kom je ook niet zo ver. Als ik in zo’n moeilijke wedstrijd als vandaag een penalty kan forceren, waarom zou ik dat niet doen?’

Meer dan halve kansjes kreeg Van Hooijdonk niet tegen Excelsior. In de eerste helft ruikt hij een goal als een bal van rechts wordt voorgezet. Hij maakt een beweging naar de eerste paal, maar kiest toch voor de tweede. Daar komt de bal niet, omdat een Excelsior-verdediger er tussenkomt.

‘Ik maak altijd keuzes op intuïtie. Misschien had ik wel naar de eerste paal moeten gaan, maar ik maak heel snel een kansberekening. Waar is de grootste kans dat de bal vallen?’

Hij heeft een goeie vrije trap, de specialiteit van zijn vader, maar bij Heerenveen mag hij die niet nemen. Al zijn goals, waarvan één penalty, zijn binnen elf meter van het doel gemaakt, maar een goaltjesdief wil hij zichzelf niet noemen. ‘Ik weet waar de goal is, hoe ik moet lopen, waar ik moet lopen. Tegen Groningen had ik twee rebounds, dan moet je er gewoon staan. Maar vorige week scoorde ik tegen NEC ook van dichtbij, maar dat was gewoon een goede goal. Mijn loopactie is goed, mijn timing, vroeger had ik daar misschien niet gestaan.’

Hulp vader Pierre

‘Thuis kijken we daar ook goed naar. Mijn vader helpt me. Hij is kritisch, maar op een goede manier, het is niet zo dat ik moe van hem word. Hij zegt wat ik anders had moeten doen en wat ik goed deed. Allebei. Het helpt natuurlijk dat hij op dezelfde positie heeft gespeeld. We zijn niet helemaal hetzelfde type, maar ik kan wel van hem leren.’

Kaatsen, iets terug laten zakken, de bal met de borst terugleggen, lang heeft Van Hooijdonk de bal zelden in bezit. Na een uur kaatst hij de bal achter zijn standbeen terug, een fraaie, maar uitzonderlijke, meevoetballende actie.

‘Laatst zat ik naar Napoli te kijken. Osimhen scoorde, maar ik zag ook hoeveel balcontacten hij had. Maar zestien! En zo zijn er wel meer spitsen.’ Collega-spits Michiel Kramer nam het deze week in het AD voor Van Hooijdonk op. Hij krijgt geregeld de kritiek dat hij ‘voetballend’ tekortschiet. ‘Ja, nou en!’, vindt Kramer. ‘Als je bij Heerenveen ruim een op twee loopt, dan ben je gewoon een uitstekende spits.’

Van Hooijdonk kan het steuntje in de rug wel waarderen. ‘Het is heel Nederlands om te vinden dat spitsen moeten meevoetballen. Zo wordt iedereen hier opgeleid, maar er zijn ook Nederlandse spitsen die niet per se typisch Nederlands zijn.’

Heerenveen gaat hij na dit seizoen verlaten. Waar hij naartoe gaat, weet hij nog niet. Kramer suggereerde dat Feyenoord of PSV hem moesten nemen. ‘Alles is nog open’, antwoordt hij, inclusief een terugkeer naar Bologna. Als hij in Nederland blijft, of naar vergelijkbare competities als Portugal of België gaat, wil hij wel naar een topclub. ‘Maar een kleinere club in een van de vijf grootste competities kan ook.’

En dan het liefst bij een club waar hij iets vaker in stelling wordt gebracht dan nu bij Heerenveen. ‘De bal tegen het net aan, daar word ik gelukkig van. Gewoon scoren, altijd, daarom win je. Ik wil gewoon dat.’