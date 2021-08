Spits Matla, spelmaker De Goede en coach Annan sleutelfiguren achter hockeysucces

Frédérique Matla haalt uit in de poulewedstrijd tegen India. Beeld Klaas Jan van der Weij

Frédérique Matla, 24 jaar,

Den Bosch, 89 interlands,

64 goals

Het Nederlands hockeyelftal, de favoriet voor het olympisch goud van Tokio, heeft een doelpuntenmachine in de spits. Haar naam: Frédérique Matla. In de wedstrijden in het Oi-stadion scoorde de Brabantse tot nu toe in elke van de zeven wedstrijden. Ze verbeterde deze week een stokoud record uit het vrouwenhockey, dat van good old Lisanne Lejeune uit 1988: twaalf wedstrijden op het scoreformulier worden geplaatst.

Matla, door haar deze week veelvuldig geportretteerde familie afwisselend Fré en Mattie genoemd, staat nu op dertien en velen rekenen op een veertiende wedstrijd met een productie van deze sterke vrouw met veel gevoel voor het doel. Haar oud-coach bij landskampioen Den Bosch, Raoul Ehren, leidde vorig jaar de loftuitingen: ‘Frédérique heeft de scoringstechnieken in de cirkel. Ze beheerst ze allemaal. Ze heeft snelheid en kracht. En ze kan mensen passeren uit het niets. Er zijn niet veel mensen die alles hebben.’

Topscorer

De positie van de topscorer in het Nederlands elftal was niet altijd onomstreden. In 2019 zette bondscoach Alyson Annan de soms wat luie aanvalster uit de selectie. Matla kreeg, hoogst diplomatiek verwoord, ‘de ruimte om te werken aan enkele punten die ze van ons had gekregen’. Toen ze weer in genade was genomen, haar productie bij Den Bosch was te verleidelijk, kon Matla het allemaal wel begrijpen. Ze had die prikkel nodig. ‘Soms heb ik een schop onder de kont nodig, soms een beetje vertrouwen.’

Het vertrouwen in Matla’s scoringsdrift heeft altijd bestaan. In 2019 maakte ze in een competitiewedstrijd tegen Pinoké zeven goals. Dat is weinigen gegeven. Alleen Maartje Paumen, met haar verschroeiende strafcorners, ging daar in het verleden overheen. Paumen, intussen een legende in het internationale hockey, heeft zich de voorbije jaren over de ontwikkeling van Matla gebogen. Er wordt wekelijks gewerkt aan de strafcorner, het handelsmerk van Paumen. Maar er is ook de rol van raadgever en steunpunt. ‘Ik kan Maartje altijd bellen. Ze is mijn mentor vanaf het moment dat ik bij Den Bosch ben gekomen.’

Krachttraining

Matla stapte als jong talent van het Valkenswaardse HOD (Hockey Ons Devies) over naar de recordkampioen in Den Bosch. Daar speelde al haar voormalige clubgenoot Lidewij Welten die vroeger nog de oppas was geweest van kleine Fré. In 2016 werd zij topscorer op het WK junioren. Ze is een krachtige gebouwde vrouw. De kracht onderhoudt ze in het krachthonk. Haar koelbloedigheid is befaamd. Ze wordt bij de warming-up wel aangetroffen met een voetbal onder de arm. Ze is linksbenig. Haar backhandschoten vanaf de linkervleugel doen zich daarmee vergelijken.

Aanvoerder Eva de Goede in opperste concentratie. Beeld ANP

Eva de Goede, 32 jaar,

Amsterdam, 248 interlands,

32 goals

Er is geen betere speelster in de wereld dan Eva de Goede. Eva de beste wordt ze wel genoemd in publicaties. De kwalificatie is van bondscoach Alyson Annan. ‘De Goede beheerst alle aspecten van het hockey, ze is in alles van het hoogste niveau. Zij is niet alleen de meest complete hockeyster in mijn selectie, ook wereldwijd is er geen betere. Als wij met haar het veld betreden, staan we al met 1-0 voor.’

Die woorden sprak Annan, toen De Goede kort voor het EK van Amstelveen terugkeerde in de nationale ploeg. Ze herstelde in recordtijd van een ingewikkelde polsbreuk. Ze bleek onmisbaar in dat toernooi als schakel op het middenveld. Ze werd dan ook gekozen tot beste speler van Euro 2021.

De Goede speelt in Tokio voor de derde ster onder haar tattoo uit 2012: vijf olympische ringen en twee sterren, voor beide gouden medailles, die van 2008 en 2012. In 2016 ging het mis. Spelers hebben het er liever niet over, maar vrijdag, als de olympische campagne succesvol wordt afgesloten, zal er het nodig over gezegd worden.

Sabbatical

Na die gemiste olympische titel nam De Goede een sabbatical. Ze ging naar haar vriend in Zuid-Afrika. Een jaar later ging het al weer kriebelen. Het was nog niet klaar, merkte ze. Ze keerde terug in de nationale ploeg, werd aanvoerder en kreeg de prijs voor beste hockeyster van de wereld, iets dat zich in 2019 herhaalde. Tussendoor veroverde ze met Nederland de wereldtitel in 2018. Met olympisch goud zal de vervolmaking van een fraaie carrière zijn.

Eva de Goede en de Australische bondscoach Alyson Annan van Nederland. Beeld ANP

Alyson Annan, 48, bondscoach

In een ver verleden was Alyson Annan de beste speelster van de wereld. Als Australische werd ze in 1998 en 2000 gekozen tot de waardevolste speler (MVP). Zo’n coach, met twee wereldtitels en twee olympische triomfen achter de naam, kan spelers wat vertellen, om niet te zeggen inpeperen.

Het voorbeeld kwam deze week, toen de jonge Felice Albers na haar twee goals in de gewonnen halve finale vertelde hoe Annan haar had omgeschoold van middenvelder tot spits met een neus voor de goal. Maar ook dat diezelfde Annan haar in mei verteld had vaart te maken met de eigen ontwikkeling, want anders zou zij ‘een moeilijk verhaal’ worden.

Annan is in Tokio een coach die goed in haar vel zit. In 2016 ging ze, in de achterbuurt van Deodoro, door een diep dal toen ze zich in de halve finale vergiste. Ze dacht dat in de halve eindstrijd tegen Duitsland nog een kwart te spelen was, terwijl de ploeg zich opmaakte voor shoot-outs. Het was het gouden team van Max Caldas dat Sjoerd Marijne als tussenpaus had gehad. In 2015 kreeg Annan die ploeg onder haar hoede, met gearriveerde krachten als Van As, Hoog en Paumen. Ze had er een klus aan. Er waren veel regels, waar zij niet achter kon staan.

De vlek van de olympische black-out op haar blazoen is Annan bezig te verwijderen. Na 2016, met haar eigen aanpak, wetenschappelijke zaken van Topsport Topics, met een lossere benadering en minder huisregels, met desnoods een glaasje wijn op de vrije avond of een waterpistolengevecht in de gang, heeft zij haar ploeg aan de gang gekregen.

Het nationale elftal speelt in bloedheet Japan voortreffelijk hockey en gaat als dikke favoriet de finale tegen Argentinië in. De stress zal hoog zijn, maar met haar ervaring moet de bondscoach die aan kunnen. Daarna mag ze desnoods een fles wijn uitschenken.