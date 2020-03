‘Spelen zonder fans is vorm van competitievervalsing’

Breel Embolo van de club Borussia Mönchengladbach. Op 11 maart speelde Borussia Mönchengladbach een wedstrijd tegen FC Cologne zonder publiek. Het was de eerste wedstrijd in de geschiedenis van de Bundesliga die werd gespeeld zonder toeschouwers. Beeld AFP

Pep Guardiola, coach van ­Manchester City: ‘We dienen ons af te vragen of voetballen in een leeg ­stadion de bedoeling is. Als de fans niet kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen zin. Ik wil echt niet voetballen zonder publiek in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien.’

Lieke Martens, international na het duel tegen Frankrijk (3-3): ‘Op een gegeven moment ben je daaraan wel gewend, aan een wedstrijd zonder publiek. In het verleden speelden we met de vrouwen wel vaker zonder publiek, haha, en op clubniveau zitten de stadions ook niet altijd vol bij ons. Het is alleen veel leuker om voor mensen te spelen. Ik hoorde dat we de komende wedstrijden met de club ook zonder publiek spelen, tot 5 april. Jammer, want mijn ouders komen over voor de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético ­Madrid. Dus die zitten bij mij op de bank te kijken. Eerst spelen we uit, op 1 april thuis in Barcelona. Ik snap het wel, maar ik vind het jammer. Het is traditie dat ze er zijn voor de kwartfinales van de Champions League.’

Lidewij Welten, hockeyster van Den Bosch en international: ‘Het ­schema naar de Olympische Spelen in ­Tokio is heel erg druk. Nu er steeds meer wedstrijden uitvallen, ben ik benieuwd hoe het er tot die tijd uit gaat zien. Met het nationale elftal zouden wij tegen Australië en Nieuw-Zeeland spelen, maar die duels gaan niet door. Ik ben benieuwd of er überhaupt nog de mogelijkheid is om alles in te halen. Als sporter blijft spelen voor publiek het leukst natuurlijk. Hoe meer fans, des te beter. Ik ben me bewust van wat er allemaal speelt, maar op een positieve manier steek ik ook een beetje mijn hoofd in het zand. Ik ben bezig met de Spelen en die focus blijf ik houden.’

Borussia Mönchengladbach supporters verkleed als geesten begroeten de bus van de club. Beeld AP

LeBron James, basketballer van de LA Lakers: ‘Aanvankelijk dacht ik: wedstrijden achter gesloten deuren, onmogelijk. Als het stadion leeg is, speel ik niet. Maar we hebben te luisteren naar de mensen die er verstand van hebben. Als spelen in een lege hal voor iedereen de beste en veiligste maatregel is, dan moeten we dat accepteren.’

Jevgeni Levtsjenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS: ‘Een wedstrijd zonder publiek is toch een vorm van competitievervalsing, ook al is er overmacht in het spel. Een paar dagen geleden heb ik naar ­Juventus – Inter gekeken. Daar zat geen spanning op. Zonder fans zag het eruit als een oefenwedstrijd in de voorbereiding. Het is een lastige discussie. Als je zonder publiek speelt, roept dat heel veel vragen op. Als je de wedstrijden verplaatst, kom je in de knoop met bijvoorbeeld het EK. En als je wel publiek toelaat, dan ga je tegen het advies van sommige deskundigen in. Voor de VVCS staat de gezondheid van de spelers voorop. Je wilt te allen tijde voorkomen dat spelers besmet raken.’