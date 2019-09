Spelen stuk dichterbij voor Varenhorst en Van de Velde, denkt nieuwe bondscoach

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde bogen het hoofd voor de Russische wereldkampioenen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski in de kwartfinale van The Finals in Rome. Uiteindelijk wisten ze de vijfde plaats te bemachtigen. Beeld FIVB

Bondscoach Victor Anfiloff keerde zaterdagavond uiterst tevreden terug uit Rome, toneel van de wereldfinales, The Finals, van het internationale beachvolleybalseizoen, gedoteerd met 600 duizend dollar prijzengeld. De Australiër had het Nederlandse duo Christiaan Varenhorst/Steven van der Velde naar de vijfde plaats mogen coachen, goed voor 720 punten op de olympische ranglijst.

‘Ik gaf, toen ik vorige maand aantrad, Varenhorst en Van der Velde tien procent kans om nog de Spelen van Tokio te halen, maar die kans is na Rome veel groter geworden. Top-15, of eigenlijk is het top-18, van die lijst geeft toegang tot het olympisch toernooi. Er mogen in Japan in totaal 24 teams deelnemen. Daar zijn deze twee stukken dichter bij gekomen. Ze hebben optimaal gebruik gemaakt van de wildcard die ze voor Rome kregen. Ze hielden in de kwartfinale tot diep in de derde set gelijke tred met de Russische wereldkampioenen. Knap’, was de conclusie van Anfiloff.

De coach, met een geschiedenis van acht jaren bij Beachvolleybal Team Nederland (BTN) met de vrouwen en de talenten, werd begin juli gestrikt als opvolger van de opgestapte Gijs Ronnes. Diens energie was op, is de conclusie van Anfiloff die in 2013 Ronnes nog assisteerde bij de WK beach in Polen, waar Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen sportgeschiedenis schreven door wereldkampioen te worden. ‘Ik kreeg toen de kans mijn kwaliteit in dat team te stoppen. Sinds die tijd hebben we een band. Er is al die jaren, zeker door Ronnes, zoveel tijd en energie in gestoken.’

Op 10 augustus, na het leegruimen van zijn bureau bij de badmintonbond, keerde Anfiloff terug naar zijn originele passie, het beachvolleybal. Hij werkte slechts zes maanden als technisch directeur bij de Badminton Nederland. ‘De stap terug naar het volleybal was voor mij niet moeilijk. Maar ik had, net als mijn periode in Australië, die tijd nodig om na 2016 nieuwe energie te tanken. Nu ben ik er weer klaar voor om het beachvolley in Nederland te helpen.’

De 46-jarige bondscoach zegt door te gaan op de weg die Gijs Ronnes al jaren heeft uitgestippeld. Dat Ronnes weg ging, na zeker onmin met het topduo Brouwer-Meeuwsen, was een kwestie van tijd. ‘Dat soort dingen gebeuren. Zeker als je tien jaar hebt samengewerkt. Gijs heeft zoveel gepresteerd. De prestaties van Brouwer en Meeuwsen hebben de hele beachvolleybalgemeenschap geïnspireerd. Ik voel me verplicht door te gaan met dat wat Ronnes was begonnen.’

Anfiloff, ondersteund door assistent Reinder Nummerdor, werkt als ware hij een interim die snel moet leveren. Na de Spelen van Tokio, augustus 2020, eindigt zijn contract al weer. De man uit Zoetermeer (‘gescheiden, maar wel drie Nederlandse kinderen’) vindt dat normaal. Hij miste de wereldtitelstrijd van begin juli in Hamburg, waar Brouwer en Meeuwsen al in de achtste finales het toneel verlieten. Varenhorst, de vicewereldkampioen van 2015, en diens nieuwe kompaan Van der Velde mochten niet eens deelnemen.

‘Vraag me niet waardoor Varenhorst met zijn geschiedenis geen wildcard kreeg voor het WK. En deze voor de Finals in Rome dan weer wel. Geen idee. Ik ben niet betrokken geweest. Ik heb na het WK wat contact gehad met de mannen. Het was telefonisch coachen. Het is me intussen duidelijk dat Varenhorst en Van der Velde weer op weg zijn naar de wereldtop. Brouwer en Meeuwsen (die in Rome de onderlinge achtste finale verloren, JV) staan vijfde op de olympische ranglijst. Daarmee hebben we twee topteams. Dat maakt je zeker in training sterker.’

Brouwer en Meeuwsen gaan deze maand naar China, waar op een kwalificatietoernooi in Haiyang twee tickets voor Tokio op het spel staan. ‘Zij trainen eerst deze week nog dagelijks met Varenhorst en Van der Velde. Deze jongens willen elkaar in een wedstrijd wel dood maken, figuurlijk dan, maar daarnaast zijn zij maatjes. Doen ze alles om elkaar te helpen.’