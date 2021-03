Spektakelstuk tussen Feyenoord en PSV eindigt in 1-1, maar 5-5 of 6-6 had ook gekund

Philipp Max legt aan met links voor een vrije trap, Ibrahim Sangare en Pablo Rosario staan voor de muur van Feyenoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De rentree van de eredivisie in de top-7 van beste competities op de ranglijst van de Uefa werd zondag luister bijgezet door een intens spektakelstuk in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord. Het werd 1-1, maar 5-5 of 6-6 had ook gekund. De wedstrijden tussen de clubs in de top-5 zijn dit seizoen bijna telkens een kansenfestival, terwijl veel topwedstrijden in de topcompetities verzandden in doodsaai geschaak.

Pas na een uur luwde de orkaan die door het PSV-stadion trok en alle kanten op raasde. PSV begon overdonderend, maar Feyenoord had bij rust met 5-2 voor moeten staan. Na rust was PSV direct drie keer gevaarlijk en kwam Feyenoord er niet meer aan te pas.

Aanvallen ging beide ploegen simpelweg veel beter af dan verdedigen. Op zich niet zo gek, want de aanvallers op het veld zijn beter dan de verdedigers. Dat komt ook doordat veel van die verdedigers beter zijn in aanvallen dan in verdedigen.

‘Ik wil toch winnen’, schreeuwde de jonge rechtsback Geertruida van Feyenoord toen hij na afloop de kleedkamer betrad na eerder kritiek te hebben gekregen van aanvoerder Berghuis vanwege zijn aanvalsdrift. Feyenoord-coach Advocaat vertederd: ‘Dat is toch prachtig?’

Ibrahim Sangare wil er met de bal van door, maar Lutsharel Geertruida ligt aangeslagen op het veld uit een ander duel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Drie centrumverdedigers

Advocaat probeerde, zoals gebruikelijk, wel degelijk iets stabiels te formeren. Hij stelde drie centrumverdedigers op, maar de weinig wendbare Spajic, Botteghin en Senesi hadden lang niet altijd grip op de aalvlugge PSV-voorwaartsen en waren aan de bal matig. Best zorgwekkend, ook voor de lange termijn, want Senesi moet straks een substantieel bedrag (gehoopt wordt op zeker 20 miljoen euro) opleveren om de financiële nood te lenigen.

Scouts zullen eerder andere namen hebben genoteerd. Die van de gewezen wereldtopper Mario Götze bijvoorbeeld. Achter alles wat de PSV-middenvelder deed, zat een idee, een plannetje, waar de meeste andere spelers vooral op drift speelden.

Donyell Malen manifesteerde zich weer als een explosieve, makkelijk passerende en ongrijpbare spits, waarbij de afronding een punt van aandacht blijft, stelde ook PSV-coach Schmidt. Madueke, Götze en in mindere mate Gakpo, eindelijk weer eens met zijn drieën bij de selectie na langdurig blessureleed, gaven PSV zoveel extra creativiteit, schotkracht en dynamiek dat Zahavi, de aanvaller-in-vorm de laatste weken, zich een mindere dag kon permitteren. Rechtsback Dumfries beukte zich in zijn houterige stijl naar voren, linksback Max had al na een minuut kunnen scoren met zijn sterke linker.

Het deed Advocaat verzuchten dat PSV ‘echt een heel goede ploeg heeft met individueel een surplus aan kwaliteit’. Maar dan overschat hij het defensieve hart van PSV schromelijk. Dat hield in het half uur voor rust open huis.

Donyell Malen en Steven Berghuis in actie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ruwe groeibriljanten

Feyenoord had daarvan moeten profiteren, zoals het dat eind januari in eigen huis nog genadeloos deed tegen PSV. ‘Nu waren we zelfs beter dan toen’, vond Advocaat. Feyenoord heeft in de trapvaardige, iets teruggetrokken spelende aanvaller Berghuis een eeuwige bron van gevaar, maar ook de ruwe groeibriljanten Malacia, Geertruida en Sinisterra creëerden handenvol kansen.

De beste man op het veld stond op doel bij Feyenoord. Nick Marsman, volgens website transfermarkt.nl van alle acteurs degene met de minste transferwaarde (525.000 euro), toonde zich dit seizoen een behoorlijk betrouwbare vervanger van het blessuregevoelige talent Bijlow. Gistermiddag had hij tal van knappe reddingen met handen en voeten.

Advocaat: ‘Hij maakt het me steeds moeilijker wie ik moet opstellen.’

Marsman zelf bleef bescheiden. ‘Toen ik naar Feyenoord kwam, zag ik elk duel als een bonus en zo sta ik er nog steeds in.’

PSV had zijn enige defensieve uitblinker in Jordan Teze die direct na rust de trage Nick Viergever verving. Eindelijk had PSV toen de defensieve organisatie op orde. ‘We moeten jonge spelers de ruimte geven om te verbeteren. De juiste beslissingen nemen is het moeilijkste in voetbal,’ toonde Schmidt zich eens te meer geduldig na afloop.

Knappe combinatie

Dat demonstreerden ook de Feyenoorders Geertruida, Sinisterra en vooral Linssen. Zij mikten niet eens op doel in kansrijke positie. Berghuis had na een kwartier nog het goede voorbeeld gegeven door een knappe combinatie zelfverzekerd af te ronden. Het was de eerste keer dat Feyenoord gevaarlijk was na een openingsfase waarin PSV heerste, maar Malen, niet voor het laatst, op Marsman stuitte.

Alleen in de 38ste minuut wist de PSV-spits de Feyenoord-doelman te verschalken. De assist van Götze, die de bal met precies de juiste hoogte en snelheid tussen drie Feyenoorders door wipte, was van topkwaliteit.

Na rust was het overleven voor Feyenoord, meende Berghuis. Volgens Advocaat omdat zijn ploeg in de eerste helft te veel had gegeven, maar van zijn bankzitters vertrouwde hij alleen Haps speelminuten toe.

Feyenoord moet serieus vrezen voor de play-offs om Europees voetbal. PSV ziet AZ in de strijd om de tweede plaats naderen en breidde zijn serie zonder winst in een topwedstrijd uit naar vijftien. Volgende week volgt er weer een kans op bezoek bij AZ, dat bij winst gelijk komt. De liefhebber van attractief voetbal kijkt er reikhalzend naar uit.