Spektakelstuk PSV - Feyenoord (4-3) markeert einde van veelbewogen week in Eindhoven

Cody Gakpo (links) ontdoet zich van Feyenoord-middenvelder Javairo Dilrosun. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Onrustig was het ook op het veld, continu werd druk gezet door schier onvermoeibare acteurs. Het spektakelstuk bood verder tal van onbaatzuchtige loopacties, knoertharde lijf-aan-lijf-duels, zuivere schoten, dappere kopballen, slordige passes, beroerd anticiperen en soms een technisch hoogstandje. Telkens wisselde het perspectief, al had PSV in de meeste fases de overhand. De 4-3 zege voor PSV was wat dat betreft terecht te noemen.



Uitblinkers waren Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré, de eerste als maker van de tweede treffer en voorbereider van de overige drie, de tweede als krachtig heerser op het middenveld. Dat gaf de intense zondagmiddag een uiterst saillante dimensie. Vrijdag stapte directeur voetbalzaken van PSV John de Jong op als gevolg van een motie van wantrouwen van de Raad van Commissarissen (RvC) van PSV. Die RvC zou hebben geëist dat Gakpo of Sangaré verkocht zou worden de voorbije transferzomer, voor hen bestond concrete belangstelling eind augustus uit Engeland, Leeds United had zelfs al een vliegtuig voor Gakpo klaar staan. Een verkoop zou PSV tientallen miljoenen opleveren, wenselijk aangezien Champions League-voetbal wederom aan PSV’s neus voorbijging door verlies tegen het Schotse Rangers in de play offs voor de groepsfase.

De Jong besloot beide sterspelers aan boord te houden, kreeg daarbij steun van de directie, maar die kon alsnog niet verhinderen dat De Jong door de RvC werd gekapitteld, leidend tot diens vertrek. Algemeen directeur Marcel Brands kwam met een warrig betoog waarin hij probeerde uit te leggen hoe het kon dat hij De Jong steunde, maar alsnog, als formeel hoogste baas, diens vertrek niet had weten te verhinderen. En dat hij zelf toch aanbleef. ‘Ik snap ook wel dat dit ingewikkeld klinkt.’

Na afloop van PSV-Feyenoord klonk daarom de vraag aan coach Ruud van Nistelrooij: wie is de baas bij PSV? Diens antwoord: ‘Dat is wel duidelijk toch?’ Hij leek daarmee te doelen op de RvC.

Van Nistelrooij, die nog samenspeelde met De Jong bij PSV en ook daarna een ‘intensieve band’ had met de man die de laatste jaren de selectie samenstelde, wond er geen doekjes om: hij baalde van het ‘abrupte’ besluit ‘middenin het seizoen’.

Het was snel gegaan, van volledig vertrouwen drie maanden geleden naar nul, schetste Van Nistelrooij. Brands stelde eerder echter dat De Jong was afgerekend op eerdere prestaties, de transferzomer was volgens hem juist ‘volledig geslaagd’.

Bovenop die interne crisis was daar nog de weggezakte vorm van PSV de laatste weken na het echec tegen Rangers. Terwijl dit het seizoen moest worden dat PSV de kloof met Ajax zou dichten. Ambitieus en best aanvallend was het transferbeleid. Waar Feyenoord zowat totale uitverkoop van het elftal hield en Ajax een megawinst boekte, daar bleven bij PSV bijna alle steunpilaren. Met de aanwinsten Luuk de Jong en Xavi Simons erbij onder een nieuwe staf, Van Nistelrooij en de ervaren assistent Fred Rutten, waren de verwachtingen hooggespannen.

Het was knap hoe de thuisploeg onder die omstandigheden en een vroeg tegendoelpunt continu bleef jagen op de tegenstander. Aanvankelijk wat ondoordacht, maar na een kwartier viel de puzzel in elkaar, steeds meer ontstonden er koppeltjes op het veld waarbij de fysieke kracht van PSV en de klasse van Gakpo de doorslag gaven.

Met ook wel wat hulp van Feyenoord waar teveel spelers onder hun niveau bleven, zoals Gakpo trouwens eerder vaak in topduels overkwam. Feyenoord moest donderdag nog in actie komen, thuis tegen Sturm Graz. Het werd een glansoptreden (6-0), maar drie dagen later tegen een sterkere opponent in een uiterst opgewonden Philips stadion wist het steeds moeilijker de vrije mensen te vinden.

De start was nog wel ideaal voor Feyenoord, met een doelpunt van flankaanvaller Idrissi na geklungel van de opgejaagde PSV-verdediger Max. Feyenoord had daarna moeite met de opbouw op het natte veld en steeds fanatieker druk zettende PSV’ers. Gakpo profiteerde er zelf van nadat Sangaré, Dilrosun vastzette en Simons de aanvoerder lanceerde. Ervoor en erna gaf hij met zuivere trappen Branthwaite en Til de kans om te scoren. Feyenoord kwam nog op 2-2 en 3-3 door een intikker van Danilo en een zeldzame, sterke actie van aanvoerder Kökcü. De treffer van Danilo mocht vooral Obispo zich aanrekenen, hij legde de bal zo voor de Feyenoord-spits klaar nadat Feyenoord eindelijk eens vlot combinerend over de linkerflank was doorgekomen.

Het paste wel een beetje bij de hele middag dat Obispo uiteindelijk met een kopbal ook voor de winnende treffer tekende, acht minuten voor tijd na wederom een hoekschop van Gakpo. En ook dat hij vervolgens met een hoofdblessure moest uitvallen. Bij de zijlijn volgde een lange omhelzing met Van Nistelrooij, die later op de dag nog verder werd opgevrolijkt door de nederlaag van Ajax bij AZ waardoor PSV zowaar bovenaan staat.