Speerwerper Peters verslaat idool Walcott bij FBK

Anderson Peters kwam tot 90,95 meter, verder dan ooit iemand wierp op Nederlandse bodem. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl er felle buien en nog fellere windstoten over het Fanny Blankers Koen Stadion in Hengelo trekken, maakt de 24-jarige Anderson Peters indruk. Ondanks zijn gespierde bovenbenen is zijn aanloop lichtvoetig en slingert hij met een machtige zwiep zijn speer naar 90,75 meter. Tot maandag was er in Nederland nog nooit verder gegooid dan 88,23 meter, door de Fin Antti Ruuskanen tijdens de EK in Amsterdam in 2016.

Dat een Fin zo’n statistiek aanvoerde, was bijna een gegeven. In het speerwerpen maakten decennialang krachtige Finnen of potige Duitsers de dienst uit. En Tsjechen, zoals de legendarische drievoudig olympisch kampioen Jan Zelezny, die in 1996 het wereldrecord op 98,48 meter bracht. Sowieso zijn van oudsher vooral Europeanen op de zogenaamde ‘technische nummers’ binnen de atletiek actief.

Grenada

In de Caraïben telden die onderdelen niet mee en dus ook niet op Grenada, waar Peters vandaan komt. De eilandnatie is een van de kleinste landen ter wereld. Met slechts een kleine 114.000 bewoners telt het net iets meer inwoners dan de gemeente Emmen.

Op het eiland staat atletiek gelijk aan sprinten. Dus toen Peters in 2008 met atletiek begon, had hij in de sprintgroep trainingsmaatjes te over. Hij had de bouw van Bolt en was redelijk explosief, dacht hij. En er waren er meer die door de Jamaicaanse sprinter geïnspireerd waren geraakt. Na zijn overstap naar speerwerpen moest hij het met twee andere jonge werpers zien te rooien.

Hij was over zijn toeren toen zijn trainer zijn dromen van olympisch succes en een wereldrecord op de 100 meter doorprikte. ‘Ik vond het aanvankelijk helemaal niks.’ Dat veranderde toen hij bij de Spelen van 2012 in Londen Keshorn Walcott uit Trinidad en Tobago het olympisch goud bij het speerwerpen zag winnen, voor Ruuskanen en de Tsjech Vitezslav Vesely.

Walcott was de eerste zwarte man die olympisch speerwerpgoud veroverde en de eerste inwoner van de Caraïben die een technisch nummer op zijn naam schreef. ‘Hij heeft me gemotiveerd om serieus met speerwerpen aan de slag te gaan’, zegt Peters. Er was leven na het sprinten. Als een werper uit Trinidad en Tobago – ‘maar een half uur vliegen vanuit Grenada’ – kon werpen, waarom hij dan niet?

Voorbestemd

In 2019 bleek dat zijn oude coach gelijk had en Walcott het perfecte voorbeeld om na te volgen. Het bewijs kwam bij de wereldkampioenschappen in Doha waar Peters de titel pakte. ‘Ik wilde Bolt worden, maar ik bleek voorbestemd om speerwerper te worden.’

De wind, die vlagerig schuin over het veld blaast, staat relatief ongunstig voor de speerwerpers in Hengelo. Zij hebben het liefst een flinke bries in de rug, die de speer nog wat verder doet zweven. Peters: ‘Het was worstelen.’

Tijdens zijn aanloop wordt Peters aangemoedigd door Walcott en hetzelfde gebeurt andersom. Dat ze beiden uit het Caribisch gebied komen, schept een band. ‘We zijn een soort familie’, zegt Walcott. Vrienden volgens Peters. ‘We zijn heel close. En we zien allebei de speer graag ver vliegen.’

Het verst vliegt het projectiel van Peters. Hij verslaat zijn jeugdidool. Walcott wordt met 89,07 meter derde, nog achter de Duitser Julian Weber (89,54 meter). Zo weerspiegelt het podium de toenemende diversiteit in het speerwerpen. En die internationalisering gaat verder dan de Caraïben. In 2015 werd de Keniaan Julius Yego wereldkampioen. Hij bekwaamde zich met behulp van YouTubefilmpjes in het speerwerpen. In Tokio ging de olympische titel naar de Indiër Neeraj Chopra.

Uit de hele wereld

Walcott: ‘Je weet nu niet meer wie er winnen zal bij het speerwerpen. Toen ik begon was dat wel anders en waren het de Scandinaviërs en de Duitsers. Nu komen de werpers van over heel de wereld.’

Wat zijn olympische titel heeft losgemaakt, ziet Walcott dicht bij huis. ‘Er is in de Caraïben echt wat veranderd. We hebben veel meer werpers dan voorheen. En hopelijk gaat dat op die manier verder.’ Hetzelfde constateert Peters over de impact van zijn WK-goud. ‘Het heeft de ogen van jonge atleten geopend.’

Bij de Spelen van vorig jaar kampte Peters nog met de naweeën van een knieblessure en de daaropvolgende operatie. ‘Het duurde best lang om daarvan terug te komen’, zegt hij. Het betrof zijn linkerknie die het bij zijn zijwaartse aanloop zwaar te verduren krijgt.

Dit jaar is van een achterstand geen sprake meer. Bij de opening van het seizoen in Doha kwam hij tot 93,07 meter. Slechts vier mannen gooiden ooit verder: Zelezny, Johannes Vetter, Thomas Röhler en Aki Parviainen. Inderdaad: een Tsjech, twee Duitsers en een Fin. Er valt nog wat te winnen.