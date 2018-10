Ajax – AZ, in aanleg een topduel, was typerend voor het groeiende kwaliteitsverschil tussen PSV en Ajax aan de ene kant van het speelveld en de uitdagers van de elite aan het andere eind. Op het gemakje, speels en nonchalant, rolde Ajax de Noord-Hollandse rivaal op met 5–0, waar het ook 9–1 had kunnen zijn.

Dusan Tadic pakt David Neres bij de hand na zijn 5-0. Ajax wint in de eredivisie met 5-0 van AZ. Foto ANP

‘Ziyech, Ziyech’, schalde het spreekkoor door de Johan Cruijff Arena, na ruim een uur voetbal. Hakim Ziyech had al zoveel geprobeerd, alsof hij alle trucs in één wedstrijd wilde proppen. Hij had al zoveel gepingeld, zoveel passes gegeven en zoveel tegenstanders door de benen gespeeld. En toen scoorde hij na een bijna eindeloze solo. Hèhè. Handje omhoog.

Ajax is te aanschouwen in de nationale en de internationale versie. Met name aan de nationale versie zijn nog verbeteringen aan te brengen, omdat de gemakzucht soms opspeelt. De internationale uitgave is de ploeg die meedoet aan de Champions League, die het beste in zichzelf naar boven haalt en bij momenten herinneringen oproept aan het glorieuze verleden. Die ploeg is na twee speelronden koploper op doelsaldo in de groep met Bayern München.

Hakim Ziyech van Ajax in duel met Thomas Ouwejan van AZ. Foto ANP

De nationale versie treedt op in de eredivisie, een podium waarop de club sinds 2014 geen titel behaalde. De competitie is ook een vrijplaats van het experiment, van lichtvaardigheid soms. Trainer Erik ten Hag zei dinsdag, na de 1-1 in Beieren, over dat verschil in beleving: ‘Het is een mentale kwestie. Het moet beter in de competitie. Deze wedstrijd tegen Bayern was een bevestiging van de mogelijkheden van het team. Dit moeten we meenemen naar het vervolg.’ Na de wedstrijd tegen AZ constateerde hij verheugd: ‘We hebben veel lof gekregen voor de Europese duels. Dan was deze wedstrijd een stap in de juiste richting. Dat is een compliment waard.’

Ajax – AZ was aantrekkelijk, met spectaculaire momenten en een ontstellend simpele zege voor Ajax, dat AZ degradeerde tot een onaanzienlijk ploegje uit de provincie, in plaats van de trotse uitdager van de laatste jaren. Waarbij aangetekend dat AZ eigenlijk nooit een wedstrijd van de topclubs wint, dus in die zin was het weinig verrassend wat zich hier voltrok.

Wie Ajax’ Europese duels met Sturm Graz, Standard Luik, Dinamo Kiev, AEK Athene en Bayern München zag, ontwaart het verschil in intensiteit met de eredivisie. Gelijk thuis tegen Heracles, moeizaam winnen bij Fortuna en VVV, twintig minuutjes top tegen Vitesse, op zijn boerenfluitjes afrekenen met Emmen, Groningen en AZ. Alleen: kansloos verliezen van PSV, dat vijf punten voorstaat omdat het nog helemaal niets liet liggen.

De verschillen zitten ook in de beleving op de tribunes. In Europese thuisduels zindert de atmosfeer van spanning, dan zwaaien 50 duizend mensen met een vlaggetje. In de competitie is het alsof het publiek een dagje wandelt in het park. De mensen zijn gewoon enthousiast, bijna zonder spanning. Ze weten eigenlijk wel hoe het afloopt. De vraag is alleen hoe de zege tot stand komt, met welke liflafjes Ajax het menu verrijkt. Hoogtepunt van de showmiddag was de omhaal van linksachter Tagliafico, na een slim passje van Schöne. Of anders was daar een prachtige verdedigende actie van De Ligt.

Heel veel opzetjes mislukten, bij AZ trouwens veel meer dan bij Ajax, maar wat lukte was vaak wonderschoon. Ziyech probeerde alles en leed veel balverlies. Toch blijft altijd het verlangen naar zijn volgende actie, omdat opeens een sprankje magie kan ontsnappen aan de toverdoos. En anders waren daar de fratsen van doelman Onana of de passing van Schöne en Blind. Heel fijn.

Ajax scoorde twee keer in de derde minuut, voor en na rust, alsof de doelpunten zo waren besteld. Eerst door Van de Beek, na een passje van Tadic, na de rust door de in de basisploeg teruggekeerde spits Dolberg, die na een door doelman Bizot gelost schot van Ziyech inschoot. Blind scoorde met een van richting veranderd schot, Ziyech dus met zijn solo.

Ajax versterkte de selectie voor het seizoen serieus, in een poging de titel terug te halen naar Amsterdam en de Champions League te bereiken. AZ zag zijn belangrijkste schutters vertrekken, Jahanbakhsh en Weghorst, en ontdekt dat hun opvolgers Gudmundsson en Johnsen nog weinig impact hebben op het spel. AZ is ook geen club voor veel dure aankopen.

Hakim Ziyech van Ajax heeft pijn aan zijn hamstring. Foto ANP

Zo, en om veel meer, groeit de kloof tussen de top en de rest. PSV is soeverein eerste, Ajax volgt op eerbiedwaardige afstand, Feyenoord is nog enigszins in de buurt van Ajax. Daarna volgt de rest. De 5-0 weerspiegelde de afgang van AZ: de voorzet van Ziyech, die later geblesseerd raakte aan de hamstring, het overstapje van Neres, de aanname van Tadic en diens bijna sadistische voltrekking van het vonnis.