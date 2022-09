Speels Ajax rekent in probleemloze wedstrijd af met Heerenveen: 5-0

Mohammed Kudus viert de 3-0. Beeld ANP

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1997 - 1998 dat Ajax zijn eerste zes competitiewedstrijden weet te winnen. Onder leiding van trainer Morten Olsen werd Ajax 24 jaar geleden kampioen. Na zes wedstrijden heeft Ajax nu vijf punten voorsprong op Feyenoord en AZ, die zondag nog in actie komen.

Heerenveen had tot zaterdag pas één doelpunt hoeven incasseren, maar ondervond In de Johan Cruijff Arena hoe goed de ploeg van trainer Alfred Schreuder kan zijn. Aan de hand van de veel bekritiseerde aanvoerder Dusan Tadic voetbalde Ajax zich met fraai spel naar opnieuw een makkelijke overwinning.

Zwervende spits

Bij Ajax vervulde Kudus opnieuw de rol van zwervende spits, tegen de drie centrale verdedigers die Heerenveen had opgesteld. De Ghanees, die amper twee weken geleden nog naar Everton wilde, scoorde woensdag al tegen Rangers en was ook tegen Heerenveen twee keer trefzeker.

Ajax lijkt zich in rap tempo in goede vorm te spelen. Onder het schijnsel van het felle licht van de Champions League wervelde het al een helft lang tegen Rangers FC. Ook tegen Heerenveen was het spel van Ajax plezierig om naar te kijken, met veel beweging en variatie. De bezoekers uit Friesland trokken zich massaal terug, maar konden een vroege achterstand niet voorkomen.

Na vier minuten ging het even snel. Blind opende op Rensch, die ineen keer doorspeelde op Kudus. De spits gaf de bal mee aan Tadic, die zich vlakbij de achterlijn vrij kapte en de bal op het hoofd van Klaassen legde. Tien minuten later stond de aanvoerder ook aan de basis van het tweede doelpunt.

Bergwijn leek een vrije trap op de punt van het strafschopgebied te nemen, al was dat slechts om verwarring te zaaien. Tadic speelde de bal naar Taylor, die zich iets verderop op de rand van het strafschopgebied had opgesteld. Met de binnenkant van zijn linkervoet deponeerde hij de bal in de lange hoek.

Krachtsverschil

Ajax tegen Heerenveen was eigenlijk nooit echt een wedstrijd, zo groot als het krachtsverschil was, al had Heerenveen voor rust zeker een keer kunnen scoren toen Ajax de teugels even liet vieren. Andersson ging met de bal aan de voet alleen op Pasveer af, maar vond de doelman op zijn pad.

Bij Ajax ging de bal makkelijk van voet naar voet, ook in de kleine ruimtes die Heerenveen liet. Het publiek vermaakte zich opnieuw kostelijk op de tribunes, nadat Ajax in de tweede helft simpel was uitgelopen naar een 5-0 voorsprong.

Kudus scoorde twee keer. Hij tikte de bal binnen uit een hoekschop en was het eindstation na een vlot lopende aanval over de rechterkant. Fraai was de treffer van de ingevallen Brobbey, die dus opnieuw op de bank begon. Tadic dribbelde richting het strafschopgebied en zette de ingevallen spits met een fijnzinnige pass vrij voor doelman Noppert. Brobbey bleef uiterst koel.

Zo kende Ajax een probleemloze wedstrijd tussen twee Champions Leagueduels door. Dinsdag wacht Liverpool op Anfield Road. ‘Niemand kan ons stoppen, Liverpool gaat eraan’, klonk het vol verwachting vanaf de tribunes.