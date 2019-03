Speedy Gonzales-handbal blijkt tegen Duitsland nog een brug te ver voor de Nederlandse handbalvrouwen

Estavana Polman scoort zaterdag een van haar tien doelpunten in de EWE Arena. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het was zijn eerste week met de veelgeprezen nationale handbalploeg van Nederland. Emmanuel Mayonnade, de energieke en nieuwbakken bondscoach uit Frankrijk, maakte zaterdagmiddag in het Noord-Duitse Oldenburg een vermoeide, zelfs wat aangeslagen indruk. Hij was leeg, had een slecht gevoel over de nederlaag (29-28) tegen Duitsland en riep in de microfoon dat het heus niet zo eenvoudig is om zo’n landenploeg te trainen.

‘We hebben niet veel tijd om met elkaar te werken, in dit geval maar een week. Om zo te beginnen, is niet eenvoudig’, zo klaagde Mayonnade over de eerste periode met de ploeg die hij in februari heeft overgenomen van de vertrokken Deense Helle Thomsen.

Zij staat bekend als de furie langs de kant, zwaaiend met een klein bord vol magneetjes. Mayonnade, clubcoach van het uiterst succesvolle Metz, zal best temperament hebben, maar hij toont dat niet snel. Hij is meer van de beheersing, van de statistieken vooral. Hij begon de trainingsweek in Ten Boer, het dorp in de provincie Groningen waar zijn aanvoerder (Lois ­Abbingh) opgroeide, met een introductie over het EK van vorig jaar in Frankrijk.

‘Manu’, zijn koosnaam, liet de internationals, 22 in getal deze keer, data zien waaruit moest blijken wat zij nog beter konden. Op dat EK-toernooi haalde een gehandicapt Nederland met een uiterste krachtsinspanning brons. Daarna kon het trainingskamp beginnen, een eerste kennismaking met Nederlandse speelsters die in vele landen in Europa hun geld verdienen.

Er werd hard getraind, vreselijk veel gerend. Want dat is het spel dat Mayonnade aanhangt: Speedy Gonzales-handbal waarbij via break-outs kansen worden gecreëerd. Daarbij komt dat er nog fysieker – lees steviger en agressiever – verdedigd moet worden. Zoals de Franse handbalsters, Europees en wereldkampioen, dat doen. Van dat team heeft Mayonnade er acht in zijn clubteam te Metz rondlopen.

De vaststelling na een week, afgesloten met twee oefenwedstrijden tegen Duitsland (29-26 en 28-29), zal zijn dat dit Nederland het fysiek mist om grote tegenstanders weg te houden van het doel. Het is een eenvoudige optelsom van ontbrekende krachten: de routiniers van wereldniveau Maura Visser, Yvette Broch en Nycke Groot zijn gestopt, Danick Snelder en Jessy Kramer zijn geblesseerd. Kelly Dulfer, bij eerdere toernooien uitgeroepen tot de beste verdedigster ter wereld, viel tot overmaat van ramp zaterdag uit met een elleboogkwetsuur.

Lengte

Nu is lengte, zoals de Duitse vrouwenploeg royaal aan boord heeft, niet beslissend. Dat werd in één weekeinde te Groningen en Oldenburg weer eens bewezen door Estavana Polman. Zij is 1.74 lang en weegt, officieel, 65 kilogram. In de twee interlands tegen Duitsland schoot zij twintigmaal raak, waarmee zij op weg is naar de zeshonderd interlandtreffers voor Nederland.

Polman (26) werd zaterdag omstandig geprezen door haar ex-coach, Henk Groener, die tegenwoordig de Duitse vrouwen leidt. Hoe het toch kon dat de kleinste speelster van het veld zo veel inbreng heeft, luidde de vraag. ‘Omdat Estavana een speciaal talent heeft, zij schiet in situaties die onmogelijk lijken, waarin een ander al lang niet meer aan een schot denkt. Dan drukt zij af. Esta is schlau.’

Slim, sluw, uitgekookt of behendig. Wat de vertaling van Groeners term ook moge zijn, het past allemaal bij Polman, die na het vertrek van de grote vrouwen plots een toonaangevende rol in de nationale ploeg heeft gekregen. Voorheen werd zij vaak als joker gebruikt, om de tegenstander te verrassen met haar verraderlijke acties, onder Mayonnade oogt zij als de nieuwe aanvoerder; zonder band. ‘Want laat mij maar lekker handballen’, zegt ze over alle perikelen rond het vertrek van Thomsen.

Mislukt experiment

Vrijdag gaf zij in de volgepakte Martiniplaza de Polmanshow, gadegeslagen door echtgenoot Rafaël van der Vaart die geplaagd werd door selfiejagers: 29-26. Zaterdag bleef zij aanvankelijk een kwartier aan de kant, in een mislukt experiment met drie jonkies op de vloer. ‘Dat was een heel slecht idee’, gaf coach Mayonnade toe.

Polman, naar eigen zeggen na haar zwangerschap eindelijk weer ‘in bloedvorm’, kwam in het veld en joeg in haar eentje de ploeg op na een achterstand die maximaal acht treffers (24-16) bedroeg. In de slotfase kwam Nederland gelijk, 28-28, maar Duitsland drukte door naar de zege. Lois Abbingh, deze keer meer bescheiden aangever dan vrijpostige schutter, miste drie seconden voor tijd de vrije kans op 29-29.

Polman, in de EWE Arena (4.133 toeschouwers) opnieuw goed voor tien goals, trad na afloop naar voren en gaf haar ploeg en zichzelf ervan langs. ‘Onze eerste helft (19-12-ruststand, red.) was dramatisch. Schandalig, schandalig, echt superslecht. Als je zo’n niveau toont, dan moet je je schamen. En tegen Duitsland wil je altijd winnen. Dat zijn nooit oefenwedstrijden.’

Dionne Visser

De nieuwelingen lieten in Oldenburg veel kansen liggen, maar dat mag ze niet kwalijk worden genomen, meende Polman. ‘Je moet ze de tijd gunnen. Je hoopt dat ze meteen paraat staan en ballen tonen.’ Er was er slechts één die dat zo deed: debutant Dionne Visser van het kleine Duitse clubje SG Kirchhof. ‘Dat is een lekker beessie. Daar zit pit in’, was het juryrapport van Polman.

Over haar eigen rol, van meer verantwoordelijkheid, deed ze nuchter. ‘Het moet wel. Er is niks meer. Je kunt niet meer op anderen wachten, tot die wat doen. Je moet zelf je inbreng hebben. Ik vond dat een lekkere rol. Maar Nycke Groot is niet zomaar te vervangen. Dat is misschien wel de beste handbalster ter wereld. Als zo iemand wegvalt, is dat een heel gemis.’

Het was iets dat Manu Mayonnade zich na afloop realiseerde, toen hij met zwaar gemoed het vlotte Duits van collega Groener volgde. De jonge coach die Nederland volgend jaar naar een olympische medaille moet voeren staat voor een enorme opdracht.