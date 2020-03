Speculaties over EK 2020 in volle gang – tot dinsdag

Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Joel Veltman en Davy Propper vieren in Belfast de kwalificatie voor EK Beeld BSR Agency

‘Het heeft weinig zin te speculeren’, aldus Michael van Praag, bestuurslid van de Uefa en lid van het zogenoemde clubcomité. ‘Dit is nooit eerder gebeurd, en ik heb dus ook nog nooit zoiets meegemaakt. Maandag krijgen we informatie hoe in te loggen voor de telefonische vergadering van dinsdag in Nyon, vanaf 13.00 uur.’

Aan dat overleg doen de 55 aangesloten bonden mee, alsmede de bestuursleden van de Uefa. De Europese bond verzond de uitnodiging vorige week, naar aanleiding van de snel veranderende situatie met de verspreiding van het coronavirus over het continent. Ook het voetbal is totaal stilgevallen. De Bundesliga en de Premier League waren van plan nog te voetballen dit weekeinde, maar uiteindelijk gebeurde dat niet.

Volgens Van Praag gaat het in de brief in eerste instantie om hoe te handelen met de nationale competities en de Europese clubcompetities, Champions League en Europa League. Het is logisch dat daarbij ook het EK ter sprake komt. Alles houdt nauw verband met elkaar. Van Praag acht het niet zinvol vooruit te lopen op wat er zoal uit het overleg kan komen. ‘Dat zien we dinsdag wel.’ Wat hij persoonlijk vindt, acht hij momenteel niet zo relevant om naar buiten te brengen.

Michael van Praag. Beeld ANP

In sommige media is al druk gespeculeerd over wat kan gebeuren, al dan niet met bronnen dicht bij de Uefa. Volgens de Italiaanse voetbalbond is uitstel onontkoombaar. Volgens de huidige plannen zou het toernooi op 12 juni in Rome beginnen. ‘Daartoe zullen we bij de UEFA een voorstel indienen’, zei voorzitter Gabriele Gravina zonder op details in te gaan.

Afgelopen vrijdag toonde de invloedrijke topman Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München zich ook al een voorstander van uitstel of afgelasting van het EK. Hij voerde daarbij so­ciale, sportieve en financiële redenen aan. Volgens de oud-aanvaller is de financiële schade voor de clubs zeer groot als de nationale en de Europese competities niet worden uitgespeeld.

Uit een enquête onder Duitse voetbalsupporters blijkt ook dat uitstel tot 2021 de voorkeur geniet. 49,1 procent van de ondervraagden is voor verplaatsing van het EK naar 2021. 26,2 procent vindt het het beste dat het EK helemaal niet doorgaat. 21,3 procent zegt dat het EK moet worden gehouden als alle clubcompetities zijn afgerond. Slechts 3,3 procent vindt dat het EK moet worden gehouden in de afgesproken periode, van 12 juni tot en met 12 juli.

Het EK een jaar uitstellen is de meest logische optie. Als het voetbal nog wordt hervat dit seizoen is er eventueel nog tijd om de nationale competities en de Europese competities af te werken. De Uefa kan bijvoorbeeld toestemming geven op Europese dagen ook competitieduels te agenderen, wat normaliter niet gebeurt. Ook is al geopperd het EK in de winterstop te houden. Van Praag: ‘Alles is mogelijk.’