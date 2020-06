Spectaculaire rentree Arjen Robben bij FC Groningen

Arjen Robben in 2013, toen hij met Bayern München de Champions League won. Beeld REUTERS

‘Ik heb het meest geluisterd naar de supporters met hun actie. Arjen, volg je hart’, zegt de 36-jarige dribbelaar op een filmpje op de website van FC Groningen. ‘Of het lukt weet ik niet zeker, maar aan mijn motivatie zal het niet liggen. Ik werk aan een comeback. Fysiek is het een pittige uitdaging. Op de eerste training hoop ik er te staan. Het is mijn droom om het shirt van FC Groningen weer te dragen. Dromen mag. Groetjes en tot snel’, zo besluit hij de tekst op het filmpje. Zondag presenteert FC Groningen Robben aan de pers.

De club heeft net als veel andere clubs financiële problemen door de coronacrisis en moest onlangs onder meer elf personeelsleden ontslaan. Robben, die al jaren een skybox heeft in het stadion, deed ook al mee aan andere acties. Zo kocht ook hij een aantal seizoenkaarten in een actie van voormalige toppers als Virgil van Dijk, Luis Suarez, Hans Hateboer en Erik Nevland, abonnementen die worden verdeeld onder mensen die ze niet kunnen betalen.

Fanatiek

Robben is fit. Hij heeft altijd zeer fanatiek getraind. Deze zomer keert hij terug uit München, waar hij een jaar geleden stopte bij Bayern. Robben, afkomstig uit Bedum, liet een prachtige woning bouwen aan de rand van het centrum van Groningen. De bouwwerkzaamheden zijn vrijwel voltooid. Robben, die vanaf zijn twaalfde met de fiets van Bedum naar Groningen reed voor de trainingen in de jeugdopleiding, debuteerde als jongen van 16 in de basis van FC Groningen, tegen Feyenoord, in het jaar 2000. Hij maakte in dat duel een verpletterende indruk.

Ondanks een aantal zware blessures bouwde hij aan een geweldige loopbaan die hem bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München bracht. In de loop van zijn carrière speelde hij steeds vaker vanaf de rechterkant, om dan al dribbelend naar binnen te trekken en eventueel te schieten. Hij vierde kampioenschappen in vier landen, en was zeven maal op rij kampioen met Bayern, waarmee hij in 2013 de Champions League won, door een beslissend doelpunt van hemzelf tegen Borussia Dortmund. Robben speelde 96 interlands en was uitblinker op het WK van 2014 in Brazilië, toen hij volgens menigeen de beste speler van het toernooi was.

Twijfel

Hij stopte bij Bayern met twijfel in het gemoed. Hij wilde geen rol op het tweede plan spelen, want als Robben fit is, wil hij voetballen, dan wil hij vaste waarde zijn van de trainer. De linksbenige dribbelaar staat bekend om zijn bijna manische aanpak in de training. Hij is ver voor de anderen aanwezig om al op te warmen, mede om blessures te voorkomen. Dit seizoen deed hij tijdens de coronatijd nog geregeld mee met ‘thuistrainingen’ van zijn oud-collega’s.

Robben dacht in 2019 serieus over het verlengen van zijn loopbaan, maar hij vond China of zo niet interessant en Amerika eigenlijk te ver weg om met zijn gezin met drie jonge kinderen te verhuizen. ‘Er moet iets voorbijkomen wat ik echt zie zitten. Dan ga ik de uitdaging vol aan. Anders stoppen we ermee’, zei hij tijdens zijn laatste seizoen bij Bayern.

FC Groningen had gehoopt dat hij vorig jaar al zou kiezen voor zijn eerste profclub, maar Robben hikte onder meer aan tegen het niveauverschil. Hij is sinds zijn vertrek uit Groningen gewend in de absolute top te spelen, zeker tijdens zijn zestien jaar in het buitenland. FC Groningen is middenmoter in Nederland. Buiten fit blijven zal dat het moeilijkste zijn voor Robben: om te zien dat zijn medespelers minder zijn dan degenen met wie hij elders voetbalde. Daar staat tegenover dat Robben een pure liefhebber is.

FC Groningen en de coronacrisis

