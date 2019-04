Spectaculaire comeback: golfer Tiger Woods wint Masters, elf jaar na laatste major-overwinning

Tiger Woods na het winnen van de Masters in Augusta. Beeld AFP

Hij was de beste op The Masters in Augusta. ‘Ik ben helemaal hees van het schreeuwen’, zei hij. ‘Ik weet niet wat er gebeurde. Ik probeerde zo goed mogelijk de ronde door te komen. En ineens stond ik bovenaan.’

Woods won met een score van 13 onder par, één slag beter dan drie landgenoten: Dustin Johnson, Xander Schauffele en Brooks Koepka. Woods mocht voor het eerst sinds 2005 weer het fameuze groene jasje aantrekken, de winnende trofee van de meeste prestigieuze golfmajor van het jaar.

Amerikaanse commentatoren schreeuwden over de spectaculairste comeback ooit. Woods was de eerste zwarte golfer die doorbrak in een sport die het domein was van rijke witten die een zwarte hoogstens als caddie – tassendrager – inhuurden. In 1997 werd hij een fenomeen door met een recordvoorsprong op 21-jarige leeftijd zijn eerste Masters te winnen. Daarna won hij nog dertien majors voordat hij in 2008 kreeg te kampen met rugproblemen. Hij kon het niet meer. In 2009 kwam hij in opspraak door buitenechtelijke affaires en de scheiding van zijn Zweedse echtgenote Elin Nordegren. Later zou hij nog een korte relatie krijgen met skiester Lindsey Vonn.

Anderhalf jaar geleden leek Woods nooit meer op een golfbaan te kunnen staan, Hij had zoveel last van zijn rug dat hij het zelfs betwijfelde ooit nog een ronde voor zijn plezier te kunnen spelen. Hij werd een keer door de politie opgepakt, slapend in zijn auto. Aanvankelijk werd gedacht aan drugsgebruik. Later bleek het een gevolg te zijn van het gebruik van pijnstillers.

Na zijn winnende putt toonde hij een brede grijns en viel in de armen van zijn caddie Joe La Cava, en omhelsde daarna zijn zoon Charlie. Het was dezelfde hug die hij met zijn eigen vader Eldrick ooit deed, toen hij zijn allereerste Masters won. Daarna omhelsde hij zijn moeder en dochter Sam. Over de hele course klonk de aanmoedingskreet ‘Tiger, Tiger’ die al de hele week te horen was op The Augusta National. ‘Het is net of de cirkel nu rond is’, zei hij, hoewel Woods mogelijk nu nog op jacht gaat naar het record van achttien majoroverwinningen van zijn gestopte landgenoot Jack Nicklaus. Deze zond onmiddellijk een tweet vanaf de Bahama’s: ‘Geweldig gedaan Tiger. Ik ben zo blij voor hem en voor het golf. Het is fantastisch.’ Ook president Donald Trump, zelf een golfgek, feliciteerde hem onmiddellijk.

Voor de golfsport is het een geweldige opsteker. Wedstrijden waaraan Woods voorin meedoet, trekken tweemaal zoveel televisiekijkers als wedstrijden waarin Woods niet meedoet of figureert. Het is niet zijn allereerste overwinning na zijn comeback van begin 2018. In september vorig jaar won hij al de Tour Championships, maar dat was een toernooi met een beperkt aantal spelers.