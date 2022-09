Spectaculaire Alcaraz wint US Open en is jongste nummer één van de wereld

Carlos Alcaraz met de winnaarsbeker na de finale van het US Open-toernooi in New York. Beeld REUTERS

De pijlsnelle opmars van wonderkind Alcaraz, aan het begin van het jaar nog 32ste op de ATP-ranking, kwam zondag tot een (voorlopig) hoogtepunt met winst op de Noor Casper Ruud: 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Behalve de titel, en de bijbehorende 2,6 miljoen dollar, stond in New York de koppositie van de wereldranglijst op het spel. De winnaar van de partij zou maandag koploper zijn. Het werd Alcaraz.

In zijn overwinningsspeech stond hij stil bij de slachtoffers van de aanslagen van 9/11, op de finaledag 21 jaar geleden. De nieuwe nummer één van de wereld moest nog worden geboren toen de Twin Towers instortten.

Met zijn negentien jaar, vier maanden en zes dagen oud is de Spanjaard de jongste nummer één van de wereld sinds de ranking in 1973 in het leven werd geroepen. De vorige recordhouder heette Lleyton Hewitt: de Australiër was in 2001 twintig jaar oud toen hij voor het eerst de macht greep. Hij is tevens de jongste grandslamwinnaar sinds Rafael Nadal als 19-jarige Roland Garros won, in 2005.

Dat Alcaraz de potentie heeft om in de voetsporen van Nadal te treden, toonde hij de afgelopen twee weken. De spectaculaire tennistiener speelde zich in de harten van het New Yorkse publiek. Bijna 24 uur stond hij op de baan, het gevolg van drie opeenvolgende, zwaarbevochten vijfsetters op zijn pad naar de finale.

Eindelijk wilde hij zondag toegeven dat hij moe was geweest. ‘Een beetje’, zei de ontwapenende jongeling, om vervolgens het mantra te herhalen dat hij tijdens het toernooi regelmatig aanhaalde: ‘Op de baan heb je geen tijd om moe te zijn.’

Niet alleen met zijn leeftijd speelde Alcaraz zich in de recordboeken. In de kwartfinale tegen het Italiaanse toptalent Jannik Sinner stond hij tot 02:50 uur op de baan, in een partij die vijf uur en vijftien minuten duurde, en waarin hij een matchpoint tegen overleefde. Nooit gingen de lichten in het Arthur Ashe Stadium later uit na een tennispartij. Een ronde eerder was hij pas om 02:23 klaar geweest tegen de Kroaat Marin Cilic.

Werklust en betoverende speelstijl

Alcaraz, zijn pikzwarte, korte haren gladgestreken richting zijn voorhoofd, oogstte in New York bewondering met zijn werklust, maar vooral zijn betoverende speelstijl. De energieke Spanjaard haalt ballen die voor anderen onbereikbaar zijn, glijdend en sprintend over het hardcourt. Tegenstanders moeten hem in een rally vaak meerdere keren verslaan. Met zijn rug tegen de muur schakelt hij bovendien pijlsnel van verdediging naar aanval.

‘Ik heb nog nooit tegen iemand gespeeld die zo goed beweegt als hij’, zei de Amerikaan Frances Tiafoe nadat Alcaraz hem in de halve finale had verslagen.

Vaak leidde zijn punten in New York tot staande ovaties. In de kwartfinale tegen Sinner sloeg hij een bal achter zijn rug om naar de overkant. Alcaraz won het punt.

In de finale gingen de meeste lange, spectaculaire slagenwisselingen opvallend genoeg naar de 23-jarige Ruud, die had geleerd van zijn debuut in de eindstrijd van Roland Garros van eerder dit jaar. Toen was hij kansloos geweest tegen Rafael Nadal, dit keer weerde hij zich kraniger. De Noor miste twee breakpunten om de derde set op zijn naam te schrijven, maar liet Alcaraz ontsnappen. Die won vervolgens de tie-break (7-1), en daarna ook de vierde set. Het onderlinge verschil was in punten uitgedrukt kleiner dan de score doet vermoeden: 127 versus 122.

Alcaraz (links) en Ruud, die nu nummer 2 op de wereldranglijst is. Beeld REUTERS

Koppositie

‘Ik heb hier hard voor gewerkt’, zei de Spaanse sensatie nadat hij iedereen in zijn gevolg op de tribune had in de armen was gevallen. De laatste omhelzing bewaarde hij voor coach Juan Carlos Ferrero, zelf ooit de nummer één van de wereld.

Bij aanvang van de US Open maakten liefst vijf tennissers - Alcaraz, Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Nadal - kans op de koppositie van de ATP-ranking. Medvedev, tot maandag lijstaanvoerder, verloor in de achtste finale, net als nummer twee Nadal. Uiteindelijk waren het Alcaraz en Ruud die het langst overeind bleven. ‘Het was mooi dat we het in een onderling duel konden beslissen’, zei Ruud, die zich schoorvoetend neerlegde bij zijn tweede plek. ‘Ik heb nu in elk geval nog wat om op te jagen.’

De nieuwe ATP-ranglijst is enigszins vertekend, mede door het veelbesproken seizoen van Novak Djokovic. In New York ontbrak de Serviër vanwege zijn weigering de coronarpik te nemen, waardoor hij eerder al de Australian Open miste. Djokovic won Wimbledon, maar daar waren geen punten te verdienen na de verbanning van Russische en Belarussische spelers. Nadal, winnaar van de Australian Open en Roland Garros, moest door blessures veel toernooien aan zich voorbij laten gaan.

Het deed niets af aan de prestatie van Alcaraz. De US Open trok dit jaar een recordaantal van 776.120 bezoekers, zo werd na afloop van het toernooi bekendgemaakt. In de eerste week kwamen ze met name voor het afscheid van Serena Williams, in de tweede werden ze verwend door een dynamische, jonge Spanjaard die maandag wakker wordt als de beste tennisser van het moment. Alcaraz is net begonnen. Voor zijn concurrenten moet het een beangstigende gedachte zijn.