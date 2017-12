Spectaculaire acties van Ajacied Neres doen Willem II de das om in zwaarbevochten zege: 3-1

Ik ga niet veel veranderen, want er is een stijgende lijn zichtbaar interim-coach Michael Reiziger

Ajax staat tweede door een sterke serie met zeges op PSV en AZ na een in alle opzichtige dramatische seizoenstart waarin het in de voorrondes van de Europese toernooien werd uitgeschakeld.



'Ik ga niet veel veranderen, want er is een stijgende lijn zichtbaar,' gaf interim-coach Michael Reiziger voor het duel indirect blijk van zijn afkeur voor het besluit Keizer en co af te serveren. Hij nam het, samen met Jong Ajax-collega Bogarde, over 'in het belang van de club.'