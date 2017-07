Spectaculair slot Britse Open: 'American Idol' Jordan Spieth wint

Al 31 keer hadden spelers op een golfmajor een ronde in slechts 63 slagen gelopen. Maar 62 was nog nooit gelukt. Zaterdag slaagde de 29-jarige Zuid-Afrikaan Branden Grace op de course van Royal Birkdale na 157 jaar majorgolf erin de 18 holes te voltooien in 62 slagen 8 slagen onder het baangemiddelde. 'Ik wist niet dat ik iets historisch deed. Ik was alleen bezig met een zo goed mogelijke score en wilde geen bogeys maken', zei hij na afloop.



Hoewel de banen worden verlengd en smartgadgets zoals golfhorloges op de baan strikt zijn verboden, gaan de scores nog altijd omlaag. Deels heeft dit te maken met beter materiaal maar zeker ook met het feit dat het niveau van de spelers stijgt en golf een veel professionelere sport is geworden. In augustus 2015 slaagde de Australiër Jason Day erin voor het eerst een major te voltooien in 20 slagen onder par. Vorig jaar lukte dat de Zweed Hendrik Stenson tijdens het Britse Open. De eerste keer dat in een major een enkele ronde in 63 slagen werd voltooid, was in 1977 toen Johnny Miller 63 slagen over één ronde deed tijdens de US Open. Daarna lukte het Rory McIlroy, Gary Player, Nick Price en José Maria Olazabal.



Twee spelers, Greg Norman en Vijay Singh, lukte het zelfs twee keer. Een score van 62 is zeker de grens niet. De Amerikaan Jim Furyk was vorig jaar de eerste die tijdens een professioneel toernooi op de Tour een ronde van 58 slagen haalde 12 onder par. Tijdens het Travelers Championship op de 6.820 yards baan in Connecticut scoorde hij tien birdies, een eagle en zeven pars. Maar de laagste officieel gedocumenteerde score op een wedstrijdbaan is 55 slagen. Dat is in geschiedenis vier keer gebeurd, hoewel die banen niet allemaal aan de minimaal door het Guinness Book of Records vereiste lengte van 6.500 yards (5.944 meter) voor 18 holes voldeden. Nog nooit heeft iemand officieel de zogenoemde 'perfecte ronde' van 54 slagen gehaald, hetgeen betekent dat op elk van de 18 holes op een par 72 een birdie wordt gemaakt.