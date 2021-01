Spectaculair saluut van Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar heeft in blessuretijd Ajax op een 2-1-voorsprong gezet en viert de treffer met doelman Onana. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De oude sluwe doelpuntenmachine uit de Achterhoek, de 37-jarige Huntelaar, spits annex roofdier, gaf les in het benutten van kansen, toen hij bij de onverwachte 1-1 moest invallen in de 89ste minuut en koploper Ajax redde in de 90ste en 91ste minuut, met twee fraaie treffers, een acrobatisch schot met links en een fijnzinnig stiftje.

Heerlijk was zijn extatische sprint met de tong uit de mond, na de 1-2, als een jongen van 17, eindigend in de armen van doelman André Onana. Huntelaar vertrekt mogelijk naar Schalke, zijn andere oude liefde, waar hij degradatie wil helpen afwenden. Schalke smeekt hem te komen. Na afloop sprak hij van een moeilijke keuze, tussen de uitdaging in Duitsland en het spelen om de prijzen bij Ajax, waar hij zeker na de komst van Sébastian Haller nog meer concurrentie heeft en minder speeltijd zal krijgen. ‘Voor elke keuze is iets te zeggen’, aldus Huntelaar. Trainer Erik ten Hag: ‘Ik zal hem proberen te overtuigen om te blijven. Hij is een voorbeeld voor een hele generatie voetballers.’

Het aantal kansen, vooral voor Ajax, viel niet meer bij te houden. Huntelaar moest onverwacht invallen, toen FC Twente na Amsterdams geknoei opeens uitzicht kreeg op een punt, na de 1-1. Ryan Gravenberch hield de door Jesse Bosch ingekopte hoekschop bij de tweede paal tegen, maar gleed uit. Daarop kon Julio Pleguezuelo van dichtbij inschieten.

Veldwerk

Ajax, dat fraai voetbal afwisselde met geklungel en tot de komst van Huntelaar een schrijnend gebrek aan afrondend vermogen toonde, staat na de 1-3 in Enschede drie punten voor op Vitesse en Feyenoord, de tegenstander van zondag in de Klassieker in Amsterdam. Januari, de maand waarin de eredivisie zich van zijn aantrekkelijkste kant wil laten zien, met een keur aan topduels, maakt de vooruitgesnelde reputatie volop waar.

Bij Ajax hadden ze in hun budget voor het veldwerk vorige week nog 22,5 miljoen euro over voor een spits. Haller, gekomen van West Ham United, stond na zijn helftje tegen PSV voor het eerst in de basisploeg. Het duurde ruim zes minuten alvorens hij scoorde. Hij moet na de perfecte voorzet van Antony gedacht hebben aan de stevige mannen in het centrum van Engelse defensies, want Pleguezuelo kwam gewoon niet bij de bal, waarna het voor de 1,90 meter grote Haller simpel was om de bal met het hoofd naar de hoek te sturen.

Op dat moment was FC Twente even met tien man, omdat oud-Ajacied Vaclav Cerny na een veelbelovende dribbel heerlijk uithaalde en doelman Onana tot een redding dwong. Met het schot liep hij een blessure op. Twente liet de forse tegenvaller manmoedig achter zich en vermaakte het publiek voor de televisie met gedurfd spel. Fijn waren de duels tussen rechtsbuiten Antony van Ajax en de 19-jarige linksachter Jayden Oosterwolde, een talent uit Zwolle dat ondanks de klasse van Antony telkens mee naar voren trok, tot hij kort na rust uitviel met een spierblessure.

Keeperswerk

Aantrekkelijk was ook het keeperswerk van Joël Drommel, die zich in de afgelopen seizoenen heeft ontwikkeld tot een van de beste doelmannen van Nederland, die na dit seizoen ongetwijfeld zal verhuizen naar een topclub en wiens debuut in Oranje een kwestie van tijd is. Drommel kreeg alle gelegenheid om zich te onderscheiden met reddingen en precieze uittrappen. FC Twente heeft onder trainer Ron Jans en technisch manager Jan Streuer in korte tijd een elftal gebouwd dat als een rode, compacte vlek over het veld beweegt, gezamenlijk van achter naar voor en van links naar rechts.

Opvallend bij Ajax was het passeren door trainer Erik ten Hag van centrale verdediger Perr Schuurs, ten gunste van de 20-jarige Jurriën Timber, die beweeglijker is dan de wat statische Schuurs. Overigens viel Schuurs nog in voor de geblesseerd geraakte Timber, een snelle, begaafde verdediger uit de opleiding. Ten Hag dacht Timbers kwaliteiten nodig te hebben tegen de snelle, handige aanvallers van FC Twente, met ook nog topschutter Danilo en Queensy Menig, die in Amsterdam twee keer had gescoord tegen Ajax.

Menig scoorde opnieuw, kort na rust, na een prachtige pass van Oosterwolde. De VAR constateerde buitenspel. Met name in die eerste fase na rust, na die afgekeurde goal, was het onbegrijpelijk dat Ajax de score niet naar 0-2 of 0-3 tilde. Vandaar dat Huntelaar nog nodig was. Stel dat het zijn laatste optreden is geweest in zijn laatste seizoen als prof, dan is zijn afscheid van Nederland zeldzaam spectaculair.