Sparta weg van laatste plaats na 2-1 zege op ADO Den Haag; Michiel Kramer haalt zijn gram

Ik wist vooraf dat ik bij Sparta niet heel veel kansen zou krijgen. Ik heb me erop ingesteld Michiel Kramer

In de punt van de aanval loopt Kramer er verloren bij. De kopsterke spits die de ballen het liefst rond het zestienmetergebied van de tegenstander krijgt, staat veel te ver van het doel. 'Ik wist vooraf dat ik bij Sparta niet heel veel kansen zou krijgen. Of het frustrerend is? Nee, ik heb me erop ingesteld.'



Het contrast met de tweede helft is groot wanneer Sparta ten aanval trekt en Kramer groeit in zijn rol als balvaste spits en doelpuntenmaker in één. Zijn goal na een uur brengt Sparta terug in de wedstrijd. Nog geen minuut later kan hij zich helemaal onsterfelijk maken als hij plots oog in oog met doelman Robert Zwinkels komt. Maar zijn stiftje mislukt. 'Ik wilde het te mooi doen, dat neem ik mezelf kwalijk. Ik had gewoon moeten scoren.' Een paar minuten voor tijd beslist Robert Mühren de wedstrijd alsnog.



De verlosser van Sparta wil Kramer zich dan ook niet noemen. 'Het draait niet om mij. Het gaat erom dat Sparta in de eredivisie blijft. Daarom waren dit drie belangrijke punten. Maar we willen niet dat het hierbij blijft.'