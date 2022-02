Sparta plukt tegen Willem II (1-0) eerste vruchten van winterse metamorfose

Spartaan Arno Verschueren loopt achter Daniel Crowley van Willem II aan. Beeld ANP

‘Hé, wie is die nummer 5, en die nummer 7? Heeft Bryan Smeets nou een haartransplantatie gehad?’ Sparta-supporters tikken elkaar aan het begin van Sparta-Willem II een paar keer aan. Voor het eerst terug op Het Kasteel na maanden voor de buis vanwege coronamaatregelen blijkt het halve elftal omgeploegd.

Vijf nieuwe spelers kwamen er in januari naar Sparta. Max der Weduwe, rood-witte sjaal, bestudeert in de rust nog maar eens het opstellingenformulier. Och ja, de kale Bryan Smeets, geregeld aanvoerder nota bene, moest weg, omdat er meer vertrouwen is in huurling Younes Namli, die nog wel een volle haardos bezit. De nieuwe nummer 5 is Riza Durmisi, een Deen die nooit speelde bij Lazio en die zelf Sparta’s technisch directeur Gerard Nijkamp opbelde voor een kans. Die krijgt hij direct, net als twee andere nieuwelingen Arno Verschueren en Joeri de Kamps. En als de van Utrecht gehuurde Adrián Dalmau geen corona had gehad, was hij vandaag waarschijnlijk ook basisspeler geweest.

Prominent Sparta-supporter en -journalist Hugo Borst schreef al eens dat hij ‘shirtjes aanmoedigt’ in plaats van spelers, want die zijn toch zo weer weg. Spitstalent Emanuel Emegha werd verpatst aan FC Antwerp voordat hij definitief ontbolsterde, van de gehuurde Kenzo Goudmijn werd al na een half jaar afscheid genomen en van Mohammed Osman zelfs al na een paar maanden.

Clubtrouw is een vervaagd begrip, omdat zowel spelers als clubs almaar meer willen. Zelfs halverwege het seizoen verschuiven de panelen voortdurend, hoewel het dan eigenlijk aan aanpassingstijd ontbreekt.

Seizoenkaarthouder Der Weduwe is er al aan gewend en vindt bovendien: er móést wel iets gebeuren. Sparta, de nummer 8 van vorig seizoen, staat laatste voor de aftrap van de lunchwedstrijd doordat de concurrenten onderin, PEC en Fortuna, de avond ervoor hebben gewonnen. Veel vertrouwen is er niet. Een week eerder werd de gerenoveerde ploeg volledig weggespeeld door Feyenoord. En vers in het geheugen ligt het seizoen 2017-2018 toen ondanks de tussentijdse komst van zes speler plus de ervaren coach Dick Advocaat degradatie niet kon worden afgewend.

Geregeld lukt het trouwens wel, handhaven met een lading vers bloed, zo bewees Roda JC, dat begin 2016 en 2017 zelfs een compleet nieuw elftal verwelkomde. Opponent Willem II, dat eveneens een kommervolle eerste seizoenshelft kende, won vorige week overtuigend van RKC (3-1), terwijl ook daar het basisteam in de blender was gegaan. Twee van de vijf nieuwkomers, Thijs Oosting en Jizz Hornkamp, verzorgden de volledige productie.

Toch riekt het naar paniekvoetbal, zo’n winterse metamorfose. Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II, stelt dat hij de spelers die hij in transfermaand januari haalde al langer volgde, maar dat ze in de zomer nog onhaalbaar waren. ‘Halverwege het seizoen is er dan wel iets mogelijk, omdat spelers niet aan spelen toekomen en sommige contracten bijna aflopen. We konden ook wel wat frisse energie gebruiken.’

Bart Vriends, een van de weinige Spartanen die al langer dan twee jaar op Het Kasteel speelt, kijkt al niet meer op van de tussentijdse herschikkingen. ‘Terwijl het best apart is. Op donderdag sta je nog op het veld met een ploeg waarmee je enorm veel hebt meegemaakt; degradatie, promotie, play-offs. Op vrijdag zijn er vijf weg en staan er weer vijf nieuwe. In elke andere bedrijfstak heb je een receptie of eet je nog een taartje met elkaar. Maar de druk is zo groot dat direct de focus moet op de volgende wedstrijd.’

Bovendien zou het nogal in de papieren lopen, een apart afscheid voor elke speler, zo groot is het verloop. Voor de achterblijvers is het zaak ‘niet cynisch te worden’, stelt Vriends. ‘Je moet juist snel een optimistische vibe erin krijgen. We zaten vanaf donderdag in een hotel. Dat was goed. Je leert elkaar beter kennen en stipt ook het belang aan van wat er op het spel staat.’

Maar overwinningen helpen het best bij de integratie, zegt Vriends lachend na Sparta-Willem II. Door een treffer van Namli, met afstand de meest begaafde nieuwkomer, wint Sparta met 1-0 het vrij zouteloze treffen. De stand onderin is nu: 15de Willem II (21 punten), 16de Fortuna Sittard (19), 17de Sparta (17), 18de PEC (16). De onderste twee degraderen, de nummer 16 speelt play-offs. Komende vrijdag is het Fortuna-Sparta.

Sparta-coach Henk Fraser is blij met zijn verse kwintet, maar had ze liever in de zomer al begroet. ‘Wintertransfers hebben niet mijn voorkeur. Je weet niet hoe nieuwe spelers er fysiek voorstaan, ze moeten aan elkaar wennen, op vier, vijf posities krijg je iets anders, terwijl er geen tijd is om vastigheden in te bouwen.’

Zeker is dat er komend seizoen wederom op nieuwe namen moeten worden geoefend door de Sparta-fans, want de meeste nieuwkomers werden gehuurd. Sparta-fan Max de Weduwe haalt zijn schouders op. ‘Sparta is de enige eredivisieclub die traditioneel zonder spelersnamen op de shirts speelt. Dat komt goed uit.’