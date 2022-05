Sparta moet hopen dat het seizoen niet in stijl wordt afgesloten

Vito van Crooij (m) heeft Sparta in de laatste seconden naast AZ geschoten en de degradatiekandidaat toch nog een punt bezorgd. Beeld Getty Images

Een keer of drie gierde het nog wel door het hoofd van Sven Mijnans in het laatste deel van de wedstrijd tegen AZ. Een kwartiertje voor tijd kreeg hij zo’n kans waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat hij hem over krijgt? Terwijl zijn Sparta elk doelpunt nodig heeft om in de eredivisie te blijven, lukt het hem om vanaf een paar meter te missen.

‘Die bal stuitert gewoon naar mijn lichaam toe’, legt hij na de wedstrijd uit. ‘Ik wou hem eigenlijk met links nemen, maar hij komt een beetje op mijn heup waardoor ik hem met rechts moest nemen. Ik zag een gat in het dak van de goal, mijn techniek liet me alleen even in de steek. Dat gebeurt me niet heel vaak, dus dat is wel zuur op zo’n belangrijk moment.’

In de laatste seconden van de wedstrijd werd alles weer anders, maar de gemiste kans van de elegante aanvallende middenvelder past helemaal in dit jaar van Sparta. Een seizoen waarin weinig tot niets meezit en Sparta drie wedstrijden voor het einde op de gedeelde laatste plek staat.

Het blijft altijd moeilijk te geloven dat Sparta op degraderen staat, een club die in de eredivisie ‘hoort’. Dat is op basis van het verdere verleden, want de laatste twee decennia speelden de Rotterdammers tien jaar in de eerste divisie.

Overlevingsstand

Sparta hoort bij de flinke groep clubs die zomaar kunnen degraderen (en weer promoveren). Zit het mee dan eindigen ze wat hoger, zoals Sparta de laatste twee seizoenen als 11de en 8ste. Grote kans dat de beste spelers dan weer worden opgepikt en er weer moet worden overgeschakeld naar de overlevingsstand.

Daarin verkeert Sparta al zeker sinds december, toen technisch directeur Henk van Stee opstapte. Daarna werd het nieuws vooral gehaald door verhalen over gokken op wedstrijden. Het AD bracht naar buiten dat spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers geld hadden gestoken in een illegale goksite. Beugelsdijk werd ook nog verdacht van matchfixing, waarvoor hij zelfs werd afgeluisterd. Volgens het OM is er geen bewijs voor, maar wel ‘voor andere feiten’, die aan de KNVB zijn voorgelegd. Punten werden er ondertussen nauwelijks gepakt.

Met nog vier wedstrijden te gaan schakelde de nieuwe technisch directeur Gerard Nijkamp over naar alarmfase 1. Met een verrassende move, want hij zette niet trainer Henk Fraser, maar zijn assistent Aleksandar Rankovic op straat. Volgens velen een truc om ook van de geliefde hoofdtrainer af te komen, zonder hem te hoeven ontslaan. Fraser stapte in ieder geval wel op, uit loyaliteit met zijn assistent die volgend jaar met hem naar Utrecht vertrekt.

Aanvallender

De nieuwe trainer Maurice Steijn was al vastgelegd voor volgend jaar en moet nu zorgen dat hij de degradatie van zijn cv houdt. Hij kondigde aan aanvallender te gaan spelen, want ‘met vier gelijke spelen ga je het ook niet redden’.

Dat lukt heel aardig tegen AZ, ook niet in de grootste vorm, maar kort na rust komt Sparta toch op achterstand. Vangelis Pavlidis schuift de bal langs keeper Okoye, maar staat hij niet buitenspel? De grensrechter houdt zijn vlag omlaag zoals ze wel vaker doen sinds de VAR bestaat. Wel buitenspel, zegt de VAR eerst. Toch niet, zegt de VAR daarna. De bizarre reden: Pavlidis is niet te zien op de buitenspelcamera waardoor er geen lijntjes getrokken kunnen worden.

Zo’n seizoen heeft Sparta dus. Of toch niet? Want na de wedstrijd konden spelers en de nieuwe coach toch monter vertellen dat het misschien allemaal nog goed gaat komen.

Want ja, hoe gaat dat, een nieuwe trainer zorgt toch weer voor een andere dynamiek. Iedereen traint wat feller, na de achterstand lieten ze niet het koppie hangen. Vanzelf eigenlijk, automatisch. De nieuwe trainer geeft ook duidelijkheid. De vorige deed dat ook hoor, geen kwaad over hem, maar zo’n nieuwe wind is wel lekker. Net als het iets aanvallender spel.

Magistraal

‘Ik hoop dat dit het begin is van toch wat meer geluk, dat we met een nieuwe trainer, met nieuwe energie toch degradatie kunnen voorkomen’, zegt Mijnans. Wat nogal hielp is dat zijn gemiste kans werd weggepoetst door een magistrale vrije trap van zijn ploeggenoot Vito van Crooij. In de allerlaatste seconden krulde hij de bal langs de paal: 1-1. Zit het toch een keer mee.

‘Ik denk dat het vertrouwen enorm gestegen is’, zegt de middenvelder. Oké, het is een gelijkspel, maar wel tegen AZ, er is weer gescoord, tegen Groningen, PEC en Heracles zijn er heus nog kansen, is nu de overheersende gedachte. Maar zonder die vrije trap, hoe zou het dan zijn geweest? ‘Ja, tuurlijk, als die er in niet in was gegaan, dan zouden we hier met een kutgevoel zijn weggelopen.’