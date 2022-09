Sparta boekt de progressie waar FC Groningen zo naar smacht

Vito van Crooij viert zijn late 2-1 tegen FC Groningen. Beeld ANP

In de 85ste minuut vindt het pijnlijkste moment plaats voor de bezoekende ploeg. Keeper Michael Verrips krijgt na een zoveelste staaltje tijdrekken dan eindelijk zijn verdiende gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie.

FC Groningen werkt met een begroting die nagenoeg twee keer zo groot is als die van gastheer Sparta, maar moet in Rotterdam alles uit de kast halen om één punt aan het duel over te houden. Nog geen minuut na het geel voor de doelman rolt rechtsback Liam van Gelderen tijdens een krampaanval handig binnen de lijnen. De subtopper van weleer moet traineren als een underdog op Het Kasteel.

Het mag niet baten. Door een onbegrijpelijke sliding van Mike te Wierik op spits Tobias Lauritsen krijgt Sparta in de slotminuut een penalty. Rechtsbuiten Van Crooij schiet de verdiende 2-1 binnen.

Wederopbouw

Onder het bewind van Mark-Jan Fledderus moest Groningen weer een financieel gezonde club worden. Bij binnenkomst in 2019 trof de jonge technisch directeur een club met een negatief eigen vermogen en 13 miljoen aan geleend geld in de boeken. Opdracht één voor Fledderus en consorten was dan ook het creëren van extra waarde op het veld.

Het ene na het andere talent werd door Groningen aangetrokken, in de hoop dat een paar van hen zouden uitgroeien tot spelers die met flinke winst doorverkocht konden worden aan clubs uit topcompetities. In die opzet is Fledderus geslaagd. Linksback Björn Meijer (Club Brugge) en spits Jørgen Strand Larsen (Celta de Vigo) vormden de achtste en negende speler die Groningen sinds 2019 voor een miljoenenbedrag verkocht.

Door veelvuldig verkopen en sterk onderhandelingswerk is Groningen inmiddels financieel gezond. Maar de ambities qua resultaten en speelstijl hebben wel te lijden gehad onder de vele wisselingen in de selectie. Met de verkoop van targetman Strand Larsen vestigde de club een persoonlijk transferrecord (11 miljoen euro), maar was het wel het tweede seizoen op rij dat de beste speler vertrok op Deadline Day.

Vorig seizoen verlieten controleur Azor Matusiwa (Reims) en linksback Gabriel Gudmundsson (Lille) de club ook al op de laatste dag van het transferwindow. Een strategie die flinke transfersommen oplevert, maar het selectieproces flink verstoord.

Kwaliteitsinjectie

Het contrast met Sparta is in dat opzicht enorm. De Rotterdammers stonden vorig seizoen na 31 speelrondes nog laatste, maar ontliepen degradatie door drie opeenvolgende zeges.

Na het lijfsbehoud werd er flink geïnvesteerd in de selectie. Zo is 14-voudig international Jonathan de Guzmán in Rotterdam teruggekeerd om af te bouwen. Op het middenveld vormt de veteraan een sterk koppel met Joshua Kitolano, een onvermoeibare balafpakker die vorig jaar nog dicht bij een overstap naar Feyenoord was. Van dezelfde Noorse club als Kitolano kwam ook spits Tobias Lauritsen over. De boomlange Noor won tot dusver de meeste persoonlijke duels (66) en luchtduels (51) van alle eredivisiespelers dit seizoen.

‘Vooral qua creativiteit zijn we er enorm op vooruit gegaan’, vindt trainer Maurice Steijn. ‘Met Koki Saito als sterk dribbelende linksbuiten en Shurandy Sambo als aanvallend ingestelde rechtsback is er meer dynamiek op de flanken, terwijl De Guzmán en Kitolano een intelligent middenveldduo vormen.’

Sparta is door de vele versterkingen een stuk aanvallender gaan voetballen dit seizoen. Groningen beweegt juist in tegengestelde richting. Hoewel nieuwe trainer Frank Wormuth werd gehaald om een attractievere speelstijl te implementeren, is er van het felle pressingvoetbal dat hij Heracles ooit liet spelen weinig over.

In een 5-4-1-formatie zakken de bezoekers diep in op eigen helft. De passieve aanpak voorkomt weliswaar dat Sparta kansen krijgt, maar maakt zelf aanvallen opzetten bijzonder lastig. De kopgoal waarmee nieuwkomer Ricardo Pepi zijn ploeg op voorsprong zet, is de enige doelpoging van de Groningers in de laatste 59 minuten van de wedstrijd.

Specialist

Sparta wordt daarentegen meermaals gevaarlijk, vooral uit dode spelmomenten. In de zeventiende minuut lijkt Adil Auassar uit een strak voorgegeven vrije trap de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar toont de VAR aan dat hij een centimeter buitenspel stond. Niet veel later komt het eerste gevaarlijke schot van Sparta ook voort uit een vrije trap, ditmaal direct genomen.

Bij beide vrije schoppen is Vito van Crooij de nemer. De Limburgse buitenspeler zal in de slotfase beslissend blijken met zijn verfijnde rechtervoet. In de 73ste minuut draait hij een corner op het hoofd van Sven Mijnans voor de 1-1. ‘Een goed genomen corner is een gevoelskwestie’, stelt Van Crooij. ‘Je moet echt een perfecte onderlinge timing opbouwen met je koppers. Want een tiende van een seconde is het verschil tussen een gevaarlijke en nutteloze hoekschop.’

Een kwartier later mag Van Crooij zijn team naar de overwinning schieten. Met drie overwinningen in de eerste zeven speelrondes lijkt een degradatiestrijd niet nodig voor Sparta dit seizoen.