Sparta-Ajax staat vooral in het teken van één man: de afwezige Antony

Matchwinnaar Steven Bergwijn houdt de defensie van Sparta bezig. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Even ontwaakt het kind in Klaas-Jan Huntelaar (39), voormalig topspits en sinds een halfjaar belast met transferzaken bij Ajax, zondagmiddag in Sparta-stadion het Kasteel. Even is de serieuze blik op zijn telefoon of de frons tussen zijn ogen in gesprek met collega Gerry Hamstra verdwenen. Hij ontwaart Saïd Boutahar achter zich op de tribune, zijn ploegmaat en slapie op het WK onder 20 jaar in Argentinië in 2001, een half leven geleden alweer. De wallen onder zijn ogen worden vrolijke spleetjes vanwege de opgehaalde herinneringen. Maar dan is ook Boutahar nieuwsgierig: ‘Klaas, hoe zit het met Antony?’

Antony ontbreekt op het opstellingenformulier, uitgedeeld voor Sparta-Ajax. Op de Braziliaanse flankflitser zou Manchester United liefst 80 miljoen euro hebben geboden, maar er is nog geen deal want Ajax zou liefst 100 miljoen willen. Antony (22) liet de laatste trainingen verstek gaan, en wilde ook niet mee naar Het Kasteel. In Engeland ligt een veelvoud aan salaris voor hem klaar.

Braziliaanse voetballers en hun agenten houden elkaar allemaal op de hoogte van wat waar verdiend kan worden. De hele regio waar ze vandaan komen, kan meeprofiteren. Een van de getatoeëerde spreuken op Antony’s lijf laat zich lezen als : ‘Wie uit de favela komt, weet wat daar is gebeurd.’ Er waren dagen waarop hij te weinig te eten had in zijn sloppenwijk in São Paulo, vertelde hij een kleine twee jaar geleden. ‘Daardoor heb ik extra veel waardering voor wat ik nu heb en wat ik kan doen voor anderen.’

Het was een quote opgetekend kort na zijn debuut in 2020 voor Ajax toevalligerwijs op dezelfde plek als waar vandaag gespeeld wordt. Antony, door Ajax destijds gekocht van FC São Paulo voor 15,75 miljoen euro, werd direct matchwinner tegen Sparta, op een lastige middag voor Ajax.

Te lichte bal

Dat had de landskampioen vorig seizoen trouwens ook op het Kasteel, destijds werd de schuld vooral gelegd bij de kunstgrasmat door Ajax-aanvoerder Tadic. Ditmaal ligt er een perfect gazonnetje, maar gaat het niet veel makkelijker: 0-1. Tadic bestaat het nu na afloop te beginnen over een te lichte bal.

Sparta steekt onnoemelijk veel energie in de wedstrijd met drie verse krachten ten opzichte van vorige week tegen AZ (2-3 verlies); rechtsback Sambo en de middenvelders Kitolano en Mansveld. Die laatste is de personificatie van de thuisclub, overal op het veld strijd leverend en gaten trekkend, maar ook net te veel balverlies lijdend.

Kitolano, een van de twaalf nieuwkomers bij Sparta dat vorig seizoen ternauwernood nacompetitievoetbal ontliep, kit samen met De Guzman het middenveld dicht, daarachter vormen oudgedienden Vriends en Auassar een hecht blok.

Ajax, met Bassey als centrumverdediger en Blind als linksback, heeft het lastig erdoorheen te poken. Sparta-linksback Pinto beleeft zelfs een makkelijke middag tegen Berghuis die in plaats van Antony rechtsbuiten staat. Het is de positie waar Berghuis in zijn Feyenoord- en AZ-tijd glorieerde, maar waar hij het in Ajax-tenue moeilijker heeft.

Geen trukendoos

Vorig seizoen speelde Berghuis vaak op het middenveld waar hij zich veel vrijer lijkt te voelen, resulterend in een basisplaats bij het Nederlands elftal. Hij heeft niet de snelheid, losse heupen en trukendoos van Antony en wordt ook niet zo nadrukkelijk gezocht. Tadic, Brobbey en Bergwijn eisen veel op. Zij waren vorige week ook basisspeler tijdens de galavoorstelling tegen Groningen (6-1) met Antony er nog heupwiegend bij. Berghuis begon op de bank.

Tegen Sparta wordt de international al na 65 minuten gewisseld voor Klaassen. Brobbey ploft even later niet veel vrolijker naast hem neer op de bank, maar dat heeft ook te maken met de reuzenkans die de spits kort na rust op de lat schoot na een van de weinige vloeiende Ajax-aanvallen.

Veel kansen zijn er verder niet. Het blijft daardoor bij de treffer van de Ajax-aanvaller die het best in vorm is, Steven Bergwijn. Vooral voor rust schudt hij met zijn sterke, explosieve lijf Sambo gemakkelijk van zich af, een van die acties laat hij volgen door een doeltreffend schot.

Aanvallerskerkhof

Onbewust gaan de gedachten naar Antony. Zou hij wel kunnen slagen waar Bergwijn flopte bij Tottenham Hotspur, een club waar de druk veel minder groot is dan aanvallerskerkhof Manchester United?

Het zal Ajax een zorg zijn als het daadwerkelijk meer dan 80 miljoen voor Antony incasseert een dezer dagen. Het moet dan wel in ijl tempo nog een adequate vervanger halen. Coach Schreuder stelde na Sparta-Ajax namelijk onomwonden dat hij vond dat Antony behouden moest blijven, ondanks alle ‘gekke bedragen’ die circuleren om top te presteren. ‘We hebben genoeg spelers verkocht.’

Voor Huntelaar en collega Hamstra worden het dus nog tien bloedhete dagen tot het sluiten van de transfermarkt, sowieso is het een vuurdoop van jewelste voor Huntelaar met al die miljoenendeals deze zomer. Een jaar geleden was hij nog voetballer en zolang hij nog voetbalde was hij nog kind, stelde hij vaak. ‘Ach’, zegt hij in het voorbijgaan, ‘je weet dat ik wel houd van een uitdaging, toch?’