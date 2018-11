Spanning gaat in balkfinale aan de haal met turnsters

‘Balk is balk’, weet olympisch kampioen Sanne Wevers weer na haar mislukte finale in het balansnummer op WK Turnen in Doha. Maar ‘de wereld vergaat niet’, beseft de medaillewinnares.

Sanne Wevers na haar kür op de balk tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

De balk geeft, de balk neemt. Het is een wetmatigheid in het balansnummer in het vrouwenturnen, een kür van 90 seconden op een bandbreedte van 10 centimeter, 1 meter 25 boven de vloer. Sanne Wevers, de olympisch kampioen van 2016 en de Europees kampioen van dit jaar, had het vooraf voorspeld (‘balk is balk’) en weet er na een hete zaterdagmiddag in Doha weer alles van.

Na een voor haar doen zeldzame val van het toestel eindigde ze ver buiten de medailles. Ze werd zevende in een wedstrijd die werd gewonnen door de Chinese outsider Liu, de nummer acht uit de kwalificatie, gevolgd door een 16-jarige debutante uit Canada en recordkampioen Simone Biles (14 wereld­titels) met een voor haar doen uiterst lage score (13,600) op de bronzen positie.

Het blokkeren van de favorieten – ook de Amerikaanse Biles was zichtbaar ontstemd over haar verrichting – had alles met de spanning te maken. Verwachtingen, zich plotseling openbarende kansen, druk van jezelf en van de buitenwacht, het kan met een turnster op balk aan de haal gaan. Een fout is snel gemaakt.

Vier maanden lang stapte Sanne ­Wevers geen keer mis op de balk na haar acrobatische serie. Nu was het een losse radslag naar flikflak waardoor ze zaterdag naast het toestel belandde. De linkervoet stond naast het hout. De ­ geturnde lijn was scheef. ‘Ik zat er zóóó naast’, benadrukte Wevers. Anders gezegd: er was geen redden meer aan.

Een wiebel zonder herstel

Ze was al begonnen met een meer dan ernstige verstoring van het evenwicht, een wiebel zoals dat in het jargon heet. ‘Nu herstellen en door’, had de Twentse zich ingeprent. Een fijne gedachte, maar niet in de praktijk te brengen. Een tiental seconden later zat ze op de schuimrubberen mat. Even later, na het voltooien van haar kür, was ze op handen en voeten ineengedoken aan het overdenken wat hier gebeurd was.

Wevers had er geen verklaring voor. ‘Kom over een paar uurtjes maar terug’, was haar goede raad voor de mensen die wilden weten waarom zij niet in staat was geweest een gooi naar de wereldtitel te doen. Dan had ze een vol programma moeten turnen in uiterste netheid. Dan had ze bij haar taak moeten blijven: lees op de balk blijven staan. Ze kan het, maar zaterdag niet.

Het was ‘een kans’ geweest, niet ‘de kans’ op de wereldtitel, beklemtoonde Wevers, die in 2015 vicewereldkampioen werd, achter de toen onverslaanbaar geachte Simone Biles. Dat bleek een jaar later niet het geval, toen ze in olympisch Rio profiteerde van een uitglijder van de Amerikaanse springveer. Dat was een finale, waar nog meer spanning op stond dan op de WK-eindstrijd in Qatar, betoogde coach en vader Vincent Wevers. ‘Rio was nog wel een tandje meer, qua spanning, ambiance en grootsheid.’

Die glorieuze en zelfvertrouwen wekkende ervaring had Wevers, 27 jaar en bezig aan haar achtste WK, door de finale moeten helpen. ‘Ik kan me geen val van haar herinneren op belangrijke momenten’, vervolgde coach ­Wevers. De dubbele valpartij van vorig jaar bij een interland in Duiven was hij alweer vergeten. ‘Dat was niet meer dan een testwedstrijd.’ O ja, er was ­Antwerpen, de WK van 2013, geweest. ‘D’r op en d’r af’, was de plastische omschrijving van de vader over zijn dochters mislukte balkoefening aldaar.

Alles was super gegaan in de aanloop naar Doha, meldden de twee. Ook daarom waren ze stomverbaasd, ‘in shock’ zelfs, over de val van balk. Toen het stof neergedaald was, meldde Wevers senior: ‘Het was een typische balkfinale, met een uitslag die echt niet te verwachten viel.’

Sanne Wevers, eerst stil, haast fluisterend, hervindt af en toe weer haar karakteristieke giebellachje: ‘Hee, de wereld vergaat niet.’

Over een maand, zegt ze, dan is ze eroverheen. Dan gaat het volle bak richting EK en WK van 2019. Maar de afsluiting van 2018, die had ze volkomen anders in het hoofd gehad.