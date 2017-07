Spannende flitsetappe kan Tourklassement niet binnenstebuiten keren

Froome zelf sprak van een 'geweldige kaart om uit te spelen.' 'Mikel vormt nu een reële bedreiging in het klassement'

Sky bezwoer na de wedstrijd in koor dat van een onvoorziene troonsopvolging geen sprake is. Volgens ploegleider Servais Knaven gaat Landa niet voor het geel. 'Chris is en blijft onze kopman.' Landa zei op de Spaanse radio dat hij zich erbij neerlegt. 'Ik heb wel de benen, niet de strepen.' Donderdag kreeg hij nog het verwijt dat hij zijn kopman in de laatste meters van de slotklim in het skioord in de steek had gelaten en als vierde was geëindigd.



Fabio Aru had wel verwacht dat zijn trui zou worden aangevallen, maar het leidde bij hem niet tot paniek. 'Ik bleef gefocust op degenen die dichtbij me staan. Ik ben blij hoe het gelopen is, ik had terrein kunnen verliezen.' Het was volgens hem onmogelijk om alles te pareren. Hij liet Landa gaan omdat het gat van bijna drie minuten hem veilig genoeg leek. 'Die vrijheid krijgt hij nu niet meer.'

Hij weet zich nog langer niet zeker van zijn zaak. Hij bekende al naar volgende week zaterdag te kijken, waar de tijdrit in Marseille wacht, in het besef dat dan een marge van zes seconden te weinig zal zijn. Intussen koestert hij het geel, 'een uniek symbool'. Nee, hij had de trui niet op een speciaal plekje in zijn hotelkamer gelegd. Hij liet 'm achter in de bus van Astana. Iedereen in het team, verzorgers en mecaniciens, wilde ermee op de foto.