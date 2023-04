Spannende dagen voor AZ, en speciaal voor de talentvolle jongelingen Meerdink en Goes

Heel Jong AZ is blij met de zege op Real Madrid in de kwartfinale van de Youth League, een maand geleden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Spits Mexx Meerdink (19) en centrale verdediger Wouter Goes (18) zitten donderdag bij de selectie van AZ (zonder de geblesseerde Karlsson), dat de achterstand van 2-0 tegen Anderlecht in Alkmaar probeert in te lopen, om de halve finales van de Conference League te bereiken. Wie weet, stappen ze vrijdag in de vroege ochtend in het vliegtuig naar Genève, voor de halve finale van de competitie voor spelers tot 19 jaar, die middag tegen Sporting.

‘Het eerste elftal heeft prioriteit’, aldus trainer Pascal Jansen. Daarbij tellen aparte regels. Meerdink heeft één Europees duel gespeeld in het eerste. Stel dat hij donderdag niet of nauwelijks in actie komt tegen Anderlecht, dan reist hij naar Zwitserland. Voor Goes ligt het iets anders. Al doet hij donderdag slechts één minuut mee, dan komt zijn aantal Europese duels op drie, te veel om nog bij de jeugdploeg te mogen meedoen.

Dat ze nu al spelen met het eerste, zegt iets over hun ontwikkeling en, in het geval van Goes, over het aantal blessures onder centrale verdedigers. In de vorige wedstrijden, tegen Lazio, speelde Goes zelfs in de basisploeg. ‘Ik heb op tv gekeken’, zei hij een maand geleden na de zege op Lazio over de kwartfinale van de Youth League tegen Real Madrid. ‘Als de kans komt in het eerste elftal, moet je hem pakken.’ Hij sprak over de soepel verlopende overgang van jeugd naar senioren, mede dankzij optredens in Jong AZ, in de eerste divisie. ‘We krijgen ook lessen, hoe we bijvoorbeeld interviews moeten geven, hoe je met druk moet omgaan. AZ is een familie. Je kunt naar iedereen toe als je iets wil vragen. Bij AZ zitten geen bangeschijters.’

Fase tussen jongen en man

Goes, op zijn elfde verhuisd van Ajax naar AZ, is zelfkritisch, en besefte dat hij na het herstel van Sam Beukema weer op de bank zou zitten. Hij probeert te genieten van de fase tussen jongen en man in. ‘Het gaat te snel eigenlijk. Het besef komt later. Thuis zeggen ze dat ze supertrots zijn.’

Hoewel Beukema in Brussel een zwakke indruk achterliet, kent Goes zijn plek. Hij heeft tijd om te leren. Sergio Ramos was zijn idool. ‘Hoe hij duels aangaat, de passie, de tackles; geweldig.’ Nee, hij heeft niet zoveel tattoos als Ramos. ‘Dat mag niet van mijn ouders. Ze weten verder niet veel van voetbal. Mijn moeder deed atletiek, mijn vader American football. Mijn broer en zus studeren.’ Lachend: ‘Ik heb mavo en ben de domste. Maar mijn moeder vindt het leuk om te kijken. Ze weet nu wat buitenspel is. Als ik op de bank voetbal kijk, zit ze naast me.’