Spanje verslaat rivaal en ontmoet Kroatië in finale Nations League, Oranje tegen Italië om derde plaats

Spits Joselu viert het tweede doelpunt aan Spaanse zijde. Beeld AP

Het spel was gestoken in het jasje van de Nations League, en hoe hard bondscoach Luis de la Fuente ook klapte voor de soms zo vloeiende aanvallen van zijn nationale ploeg, vooral Spanje volhardde in het missen van kansen. Maar Spanje won uiteindelijk wat gelukkig, met 2-1, toen de net ingevallen spits Joselu het van richting veranderde schot van Rodri, die zaterdag nog de Champions League besliste, in het doel frommelde. Spanje staat zondag in de Kuip in de finale tegen Kroatië. Oranje reist naar Enschede voor de strijd om plaats 3, tegen Italië, ’s middags om 15.00 uur.

Ach, de Nations League van de Uefa, eens in de twee jaar, voor de derde keer gehouden; zo belangrijk is het allemaal niet, maar het voetbal is onderhoudend, misschien ook omdat het niet zo gewichtig is, al reageerden de Spanjaarden euforisch op de 2-1, kort voor tijd, en bestormden de reserves het veld. De revanche op Italië, na de onderlinge, verloren halve finale van het EK in 2021, voelde zoet.

Risicovol balletje

De profs voetballen best serieus en met voldoende inzet, met als pluspunt de nodige vrijheid in hun spel. Ze durven nog een risicovol balletje te geven. Zo ontstond best een lekkere wedstrijd, met veel geroezemoes op de tribunes, met het blauw van Italië en het rood van Spanje en FC Twente. ‘Ga staan als je voor Twente bent’, zongen duizenden ergens in de tweede helft, toen het al een heel tijdje 1-1 stond.

Spanje en Italië, traditionele grootmachten van Zuid-Europa, gunden elkaar ruimte, zodat een op en neer golvende wedstrijd ontstond met veel kansen en combinaties die het aanzien waard waren, vooral van Spanje, dat de handen op elkaar kreeg. Jammer alleen dat het na elf minuten al 1-1 stond en de belofte van een doelpuntenfestijn niet werd ingelost.

Spanje was een tijdje het toonaangevende land van de wereld. Van de ploeg die in 2010 de finale van het WK won van Nederland, is een invaller van toen, Jesus Navas, nog steeds international, of weer international, want hij was lang niet altijd vaste waarde. Zie hem, net als Modric 37 jaar, telkens draven langs de zijlijn als aanvallende rechtsachter en de combinatie zoeken. Elke keer voetballen alsof het zijn laatste keer kan zijn.

Alvaro Morata

Gavi, Morata, Spanje had genoeg te bieden, al blijft Alvaro Morata een spits die een sierlijke stijl, van afschermen van de bal en combineren, afwisselt met het missen van ogenschijnlijk eenvoudige kansen. Doelpunten maken is sowieso vaak een probleem. In de halve finale van het laatste EK was Spanje beter dan Italië, maar Italië won na strafschoppen. Op het WK in Qatar, toen ook nog met bondscoach Luis Enrique, beukte Spanje in de achtste finales vergeefs op de fantastische muur van Marokko, waarna de Spanjaarden tot verbijstering van de totaal gedesillusioneerde Luis Enrique geen enkele penalty benutten in de reeks. Enrique zwaaide af, de opleider bij de Spaanse bond De la Fuente volgde hem op.

Twee snelle doelpunten gaven de wedstrijd een prettige start. Eerst was er een fout van de ervaren Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci, waarna Yeremi Pino de bal fraai plaatste in de hoek. Even later viel de gelijkmaker na een strafschop vanwege hands. Ciro Immobile scoorde. Italië, Europees kampioen en niet eens het WK gehaald, maar de bondscoach mocht blijven. Natuurlijk mocht Roberto Mancini blijven, het stijlicoon van Sampdoria vroeger, de coach die met Italië vaak de aanval zoekt. Maar donderdag won Spanje en dat was terecht, net zoals Kroatië een dag eerder verdiend Nederland versloeg.