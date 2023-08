Spanje ondanks onderlinge strubbelingen wereldkampioen door 1-0-zege op Engeland

De Spaanse voetballers vieren hun wereldtitel, terwijl de Engelse Rachel Daly baalt. Beeld AFP

Opnieuw is het Sarina Wiegman niet gelukt; ook haar tweede WK-finale heeft ze verloren. De Nederlandse coach was de eerste die met twee verschillende landen de eindstrijd haalde, maar net als vier jaar geleden in Lyon ging het mis. Met Engeland stuitte ze op Spanje (1-0), een ploeg die alle interne conflicten overwon en nu voor het eerst de wereldtitel pakt.

Engeland begon moeizaam aan het toernooi, maar raakte langzaam meer in vorm en leek klaar om Wiegman als eerste Nederlandse coach de wereldtitel te bezorgen. Vier jaar geleden verloor ze met Nederland de WK-finale van Amerika, nu was een formidabele generatie Spaanse voetbalsters te sterk.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Spanje heeft zoveel talent dat het zelfs na een bijzonder tumultueus jaar als beste van de wereld is komen bovendrijven. Op het WK ontbraken enkele dragende krachten uit onvrede met de aanpak van bondscoach Jorge Vilda. Anderen besloten toch met hem te werken omdat ze het WK niet wilden missen. Waar Wiegman op handen wordt gedragen door de Engelsen, en eigenlijk het hele land, wordt haar Spaanse collega door veel speelsters niet meer dan gedoogd.

Verdediging zwakke plek

Vooral de Spaanse verdediging heeft te lijden gehad onder het slepende conflict, maar ook de Engelse defensie raakt onder druk geregeld in paniek. WK-finales zijn vaak saai of komen moeizaam op gang, maar in Sydney gingen beide ploegen vanaf het begin op zoek naar de zwakke plek van de tegenstanders.

Engeland vond na een kwartier als eerste een gaatje, maar Lauren Hemp raakte de lat. Een paar minuten later had Alba Redondo de 1-0 moeten scoren, maar Spanje is niet alleen een meester in het creëren, maar ook in het missen van de grootste kansen. Een half uur later profiteerde de ploeg alsnog van Engels balverlies op de middellijn. Na een paar passes kwam de bal bij aanvoerder Olga Carmona, die vanaf de rand van de zestien meter de bal in de verre hoek schoof.

Olga Carmona (nummer 19) haalt uit voor de 1-0 tegen Engeland. Beeld ANP

‘We hopen gewoon dat we onze beste wedstrijd ooit spelen’, zei Wiegman aan de vooravond van de finale. Ze kon niet anders dan ontevreden zijn, want na het doelpunt kwam Engeland nauwelijks meer onder de druk van Spanje uit. De laatste waarschuwing klonk vlak voor rust, toen Salma Paralluelo de buitenkant van de paal raakte.

Terug naar oud systeem

Na de zwakke start schakelde ze eerder dit toernooi over op een 3-5-2-systeem, nu greep ze weer terug naar 4-3-3. Spits Alessia Russo en wingback Rachel Daly maakten plaats voor aanvallers Lauren James en Chloe Kelly. Wiegman hoopte op een herhaling van vorig jaar, toen Engeland in de kwartfinale ook op achterstand kwam, maar wisselspeelster Ella Toone uiteindelijk het winnende doelpunt maakte.

Na de ingreep werd de wedstrijd wat evenwichtiger. Toch kwam Engeland steeds meters tekort om echt gevaarlijk te worden. Na een dik uur kreeg Spanje de kans om de finale te beslissen, toen Keira Walsh aan de andere kant de bal met haar hand raakte. Scheidsrechter Tori Penso had lang overleg nodig met de VAR, maar wees uiteindelijk naar de stip.

Jennifer Hermoso, een van de critici van Vilda, nam plaats achter de bal, maar haar schot was zo zacht dat Mary Earps de strafschop kon stoppen. Ondanks de hoop die Engeland daardoor kreeg, kon het in het laatste half uur nauwelijks een vuist maken. In twee jaar tijd verloor Wiegman met Engeland slechts twee wedstrijden, maar uitgerekend een van die wedstrijden is de WK-finale.