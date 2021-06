Spanje komt in laatste groepsduel op stoom en wint met 5-0 van Slowakije

Martin Dubravka zit er weer naast. De keeper van Slowakije hielp Spanje goed op weg. Beeld AFP

In de kookpot La Cartuja, een in de zon badend atletiekstadion in Sevilla, bleef het voor Spanje bij wat eerstegraadsverbrandingen, opgelopen in de eerste twee met een remise afgesloten pouleduels. In de laatste poulewedstrijd gisteravond werd er wat koud water overheen gegooid door een ruime zege op een onvoorstelbaar slecht Slowakije (5-0). De Spaanse ploeg, bondscoach en voetbalbond ontsnappen zo aan een tuchtiging van het volk en mogen verhuizen naar koelere oorden.

Met grote dank overigens aan de Slowaakse doelman Dubravka die de drievoudig Europees kampioen op weg hielp met twee blunders. Voor het danig aangetaste Spaanse zelfvertrouwen werd het een heilzame avond. Langdurig balbezit werd in het laatste kwartier weer als vanouds begeleid door olé’s.

Afzegging

Zo’n voordeel is het niet altijd, drie keer binnen de eigen landsgrenzen spelen op een eindtoernooi. Tenminste als je het zo aanpakt als de Spaanse bond deed. Nadat de aanvankelijk aangewezen speelstad Bilbao door de coronaproblematiek afzegde, meldde de provincie Andalusië zich met een bod van acht miljoen euro om zichzelf in het zonnetje te zetten. Maar die zon brandt, zoals gebruikelijk in dit jaargetijde, hevig in Zuid-Spanje. Zelfs in de avond is het er nog dik 35 graden.

Toch hapte de bond toe, Sevilla heeft een verleden als vaste speelstad, maar in plaats van voor de sfeervolle stadions van Betis of Sevilla FC te kiezen werd ingezet op La Cartuja waarbij het publiek ver van het veld zit vanwege de sintelbaan. Dat veld is stug, hard en ongelijk doordat de zon er vrij spel heeft. Bondscoach Luis Enrique baalt er openlijk van. Hij vond dat zijn ploeg mede daardoor moeite had om een hoog tempo te ontwikkelen tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1).

Winst op Slowakije werd een must om zeker te zijn van de volgende ronde en de verhitte gemoederen in het land te blussen. Enrique stond zwaar onder druk, zijn ploeg was dominant, maar miste diepte in het spel en daadkracht. Natuurlijk brengt hij mede door het afzwaaien van een topgeneratie een behoorlijk onervaren ploeg aan de aftrap en dan zat ook nog Sergio Busquets lang in isolatie vanwege corona. Anderzijds was er genoeg talent aan boord om medio november met 6-0 van Duitsland te winnen.

Furieus

De bondscoach gaf twee wedstrijden goeddeels hetzelfde basiselftal het vertrouwen, maar wijzigde zijn ploeg tegen Slowakije op vier plaatsen mede door de rentree van Busquets. Ook Sarrabia, Garcia en Azpilicueta kwamen erbij. Spanje, getergd door nogal uit de context gerukte uitspraken van Rafael van der Vaart over het ‘verschrikkelijke’ spel van Spanje tegen Polen, opende furieus tegen het absurd zwakke Slowakije dat door winst op Polen al drie punten had.

Absurd was ook hoe sommige ballen er niet in gingen. Sarrabia hoefde een voorzet van Pedri alleen aan te raken, maar verzuimde dat. Direct daarna schampte Morata een voorzet van Azpilicueta met zijn hoofd waardoor Pedri er niet meer bij kon. Morata zag ook nog een strafschop gekeerd door Dubravka na een overtreding op Koke die de Nederlandse scheidsrechter Kuipers pas na tussenkomst van de VAR toekende.

Toch kon een treffer niet uitblijven. Diepte ging voor breedte zoals Johan Cruijff al decennia terug doceerde in Barcelona. Busquets deed het voor, de rest volgde met wederom een hoofdrol voor de 18-jarige Pedri, het wonderkind uit Tenerife. Een zalige balkunstenaar is de Barcelona-speler met een geweldig inzicht en ook nog een perfect gevoel voor de ruimtes waar hij in moet lopen.

Hulp van doelman

Toch moest de hulp van de Slowaken en dan met name van doelman Dubravka eraan te pas komen om La Furia Roja aan een voorsprong te helpen. Toen na een half uur de bal na een trap op de lat van Sarrabia een daling inzette, smashte Dubravka hem zelf in het doel. Daarna kwam hij te weifelend uit waardoor Moreno de bal over hem heen kon voorgeven op Laporte die precies in de verre hoek kopte.

In de opmaat naar de treffers kreeg Spanje de bal zo in de voeten geschoten. Ooit werd het in Sevilla 12-1 voor Spanje tegen Malta waardoor Nederland het EK’84 misliep en die score had best benaderd kunnen worden door het lauwe Slowaakse weerwerk en de Spaanse eerzucht. Sarrabia en invaller Torres, met een tikje achter zijn standbeen, voerden na rust de score verder op, gevolgd door nog maar eens een Slowaaks eigen doelpunt, ditmaal van Kucka .

Doordat Zweden op het nippertje met 3-2 van Polen won en zo groepswinnaar werd, mag Spanje nu naar Kopenhagen voor het achtste finaleduel tegen Kroatië. Het weer gisteravond in de Deense hoofdstad: 19 graden, zonnig met een paar wolken. ‘Olé’ zal Enrique denken.