Spanje 2021: de gezichten zijn nieuw, de speelstijl vertrouwd

Pedri, het nieuwe wonderkind van Spanje. Beeld AP

Het eindresultaat was teleurstellend tegen Zweden: de Spanjaarden kwamen niet door de dubbele gele muur heen. Toch was Spanje wel dominant – ouderwets dominant, zelfs. Ruim 85 procent (!) balbezit, 17 om 4 doelpogingen. Maar vooral: vele, vele fijnzinnige passjes, aannames en combinaties.

Bijna alle namen zijn veranderd bij Spanje. In de huidige selectie hebben alleen linksback Jordi Alba en controleur Sergio Busquets (momenteel nog in corona-isolatie) de gloriedagen meegemaakt, nu aanvoerder Sergio Ramos geblesseerd ontbreekt.

De speelstijl is hetzelfde gebleven: ook dit toernooi valt of staat het Spaanse succes bij tiki-taka. Zoals de Spaanse succesploegen van weleer probeert de ploeg van Luis Enrique de tegenstanders tureluurs te spelen met oneindig lijkend balbezit.

Megarenovatie in achterhoede

Rode draad bij het succes van La Furia Roja was de gouden driehoek in de achterhoede. De katachtige kapitein Iker Casillas op doel, de soepeltjes meevoetballende mastodonten Gerard Piqué en Sergio Ramos als bewakers van de defensie.

Bij het smeden van de nieuwe succesploeg is de achterhoede de linie waar bondscoach Luis Enrique de hardste keuzes heeft gemaakt. David de Gea, de keeper van Manchester United die jarenlang gold als natuurlijke troonopvolger van Casillas, is zijn plek kwijt.

Zijn opvolger is een verrassende: Unai Simón is pas twee seizoenen de eerste keuze bij middenmoter Athletic de Bilbao. Toch heeft de 24-jarige Bask met zijn wendbare reflexen voldoende overtuigd om een kwakkelende De Gea voorbij te streven.

Na een jaar vol blessures haalde aanvoerder Ramos de EK-selectie uiteindelijk net niet. Op de plek van Ramos, die deze zomer na 16 seizoenen zal vertrekken bij Real Madrid, staat een verdediger die zich pas sinds een maand Spanjaard mag noemen. Aymeric Laporte, die evenals keeper Simón uit de jeugd van Bilbao komt, had het na zoveel jaren wachten op een belletje van de Franse bondscoach Didier Deschamps wel gezien. De Franse Bask Laporte (27), bij topclub Manchester City al jaren een vaste waarde, liet zich een maand voor het EK naturaliseren tot Spanjaard.

Marcos Llorente (links, nummer 6) en Pau Torres bedwingen Zweedse spits Alexander Isak. Beeld REUTERS

Naast Laporte staat de lijzige Pau Torres (1 meter 91). De 24-jarige voorstopper won afgelopen maand de Europa League met Villarreal, en is de topkandidaat om Ramos te vervangen bij Real Madrid. Op de rechtervleugel van de verdediging speelt de opvallendste naam. Want Marcos Llorente (26) was afgelopen seizoen na Luis Suárez de belangrijkste aanvalskracht bij kampioen Atlético Madrid. Maar waar Llorente een loopgrage midmid is in de hoofdstad, speelt hij in de nationale ploeg rechtsachter. Deze rol vult hij uiteraard wel extreem aanvallend in.

Busquets-kloon en wonderkind

Op het middenveld krijgt Atlético-veteraan Koke gezelschap van ex-clubgenoot Rodrigo Hernández (24), voetbalnaam Rodri. De boomlange controleur (1,92) verkaste in 2019 voor liefst 63 miljoen naar Manchester City. Een blik op zijn spel leert snel waarom manager Pep Guardiola zoveel geld voor hem over had. Rodri doet in alles denken aan Busquets, de speler die hij momenteel vervangt op het Spaanse middenveld: alles in wandeltempo, omdat elke keuze op de milimeter nauwkeurig is afgestemd.

Rodri wint een luchtduel. Beeld EPA

Rodri en Koke vormen de solide ruggengraat van het fijne balbezitsvoetbal, maar in alle eerlijkheid gaat het op het Spaanse middenveld maar om één man: Pedri, het wonderkind van de Canarische Eilanden. De op Tenerife geboren en bij Las Palmas gevormde middenvelder beleefde bij Barcelona zijn grote doorbraak dit seizoen, waar hij naast Lionel Messi en Frenkie de Jong de technische smaakmaker is, ondanks het feit dat hij pas 18 jaar oud is.

Pedri heerste in het eerste duel met Zweden, en lijkt nu al klaar voor een leidende rol bij Spanje. Daarmee zouden spelmaker Xavi en Iniesta eindelijk hun erfgenaam gevonden hebben, zowel bij club als land.

Spitsendiscussie

In de voorste linie is het nog even zoeken voor bondscoach Luis Enrique. Op de flanken krijgen jonkies Ferran Torres (21) en Dani Olmo (23) de voorkeur.

Torres is de derde speler in de selectie van Manchester City, waar hij dit jaar imponeerde als understudy van vleugelsterren Raheem Sterling en Riyad Mahrez. De bij Valencia opgeleide rechtspoot brengt de technische Spaanse voorhoede iets waar het soms aan ontbreekt: slagvaardigheid voor het doel. Torres scoorde dit seizoen al 19 goals voor club en land, in een beperkte hoeveelheid speeltijd.

De nieuwe gezichten in de Spaanse aanval: Dani Olmo (l) en Ferran Torres (r) Beeld AFP

Olmo, die in een hangende rol op links speelt, heeft het apartste achtergrondverhaal in de selectie. Op 16-jarige leeftijd verruilde hij de bewierookte jeugdopleiding van Barcelona voor het beste jeugdvoetbalinstituut van de Balkan, Dinamo Zagreb. In het sterrenensemble van Barcelona braken nog maar mondjesmaat jeugdspelers door, en dus koos Olmo voor een omweg via Kroatië. Een keuze die goed uitpakte: in 2020 volgde een toptransfer naar RB Leipzig, waar hij vanaf dag één tot de betere spelmakers in de Duitse competitie behoort.

Wie er tussen Torres en Olmo in speelt in de voorhoede gedurende dit EK, is nog maar de vraag. Álvaro Morata (28, Juventus) schudde ook tegen Zweden niet het stempel van ‘eeuwige belofte’ van zich af. Vervanger Gerard Moreno (Villarreal) oogde iets scherper als invaller, waardoor er in Spanje nu een flinke spitsendiscussie is opgelaaid.