Spakenburg tegen PSV en met Ajax en Feyenoord in halve finales: ‘De grote vier, wordt al gezegd’

Vlnr: teammanager Rut Koelewijn, trainer Chris de Graaf en speler Youri Koelewijn van Spakenburg. Winst op PSV zou ‘stunt van de eeuw zijn.’ Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het verschil tussen de twee halve finalisten van de KNVB-beker zit in het oog voor details, zegt teammanager Rut Koelewijn van SV Spakenburg. Hij vertelt over het bezoek van zijn PSV-collega Bas Roorda, die poolshoogte kwam nemen voor het uitverkochte duel van dinsdag. ‘Ze wilden kijken hoe de kleedkamers zijn, waar ze de bus parkeren, hoe het looppad naar de kleedkamer is. Ze wilden een extra kleedkamer voor de staf. Het veld keuren. Kijken hoeveel stoelen er in de dug-out staan. Met welke bal wij spelen.’

Die professionaliteit maakte indruk op Koelewijn. ‘PSV komt om half elf op de club, om elf uur gaan ze rijden. Roorda wist al dat het vijf kwartier is naar Amersfoort. In een hotel gebruiken ze de lunch. Even relaxen en rusten. Om vijf uur sportmaaltijd. Rond zes uur deze kant op. Terwijl wij nog drie stratenmakers hebben, die tot vier uur in het zand zitten.’ De teammanager lacht uitbundig. Het is een grap. Zijn spelers zijn geen amateurs, maar semiprofs met kantoorbanen.

Trainer Chris de Graaf vindt dat Spakenburg het verschil met PSV moet uitbuiten. ‘Als het aan mij had gelegen, had ik PSV in kleedkamer 12 gestopt, de kleinste kleedkamer. De lichten half uit. Wij spelen op kunstgras. Dat is vervelend voor ze. Voor elk procentje meer kans moet je gaan. In de eerste vijf minuten een paar keer een goede tackle zetten. Het is prima als we verliezen, maar dan wel met pleisters naar huis.’

Speler Youri Koelewijn denkt dat het contrast met Spakenburg een nadeel kan zijn voor PSV: ‘Xavi Simons stond vorige week nog tegen Mbappé te ballen. Nu komt hij Nick Verhagen tegen.’

Heerlijke afleiding

De beker is voor tweede divisieclub een heerlijke afleiding. Het is geweldig om met Ajax, Feyenoord en PSV in de halve finales te zitten. ‘De grote vier’, wordt volgens trainer De Graaf al gezegd. Toch ligt zijn prioriteit elders: ‘Als ik voor volgend seizoen mag kiezen, word ik liever kampioen van de tweede divisie. We verliezen te veel punten. De club is een slapende reus, maar structureel zijn we niet waar we moeten zijn.’

In Spakenburg is een sterke rivaliteit tussen de twee clubs: SV Spakenburg (‘de Blauwen‘) en IJsselmeervogels (‘de Rooien’). Toch gaat het geboren Spakenburgers niet per se om het verbeteren van de prestatie van de aartsrivaal. IJsselmeervogels bereikte de halve finales in 1975. Teammanager Koelewijn: ‘Ach, dat is zo lang geleden. De helft die toen feest vierde, ligt op Memento Mori (begraafplaats in Spakenburg, red.).’

De Graaf is vooral trots over de speelwijze waarmee achtereenvolgens Katwijk, FC Groningen en FC Utrecht werden uitgeschakeld in de KNVB-beker. ‘Tegen Groningen hebben we aanvallend gevoetbald. Dat kostte ons bijna de kop. Na zeventig minuten konden we niet meer. De lessen daarvan gebruikten we tegen Utrecht. We zijn geen moment echt in de problemen gekomen. Wij kijken niet naar onze buren in Spakenburg.’

IJsselmeervogels kan nog uit de tweede divisie degraderen. De Graaf: ‘Youri heeft in de krant gezegd: als wij de kans krijgen, trappen we ze de derde divisie in. Toen wij degradeerden na een nederlaag tegen Rijnsburg, ging Rijnsburg bij IJsselmeervogels in de kantine feestvieren. Onze rekening staat open, voor allebei. Gewoon sportief.’

Altijd met pijnstillers

Middenvelder Youri Koelewijn is vanwege een blessure reserve tegen PSV. Hij kon naar PEC Zwolle. Hij deed het niet, vooral om financiële redenen: ‘Ik zit in het laatste jaar van mijn studie aan de HVA, en hier verdien je ook leuk. Het is vervelend dat ik niet kan meedoen tegen PSV. Velen zeggen: kun je niet met pijnstillers spelen? Maar ik speel altijd met pijnstillers, want ik heb altijd wel ergens pijn.

Koelewijn wil ditmaal geen risico nemen. ‘Bij deze blessure kan het erger worden. En er komt nog een leuke wedstrijd aan…tegen IJsselmeervogels dus. Ik ben goed met 60, 70 procent van IJsselmeervogels.’ Hij ging onlangs kijken bij de buren, toen ze zelf vrij waren. ‘Het was best gezellig. Er waren heel veel Blauwen. Bijna alle sponsoren van Spakenburg zijn sponsor van beide clubs.’

Teammanager Koelewijn: ‘Mijn hele familie is van Rood eigenlijk. Maar mijn vader had blauwe vrienden, en daarom is hij Blauw geworden. Hij heeft me naar de club gebracht, achter op het fietsje, toen ik een jaar of vier was. Mijn vrouw is ook Blauw geworden.’

De voetballers leven als veredelde amateurs. Ze verdienden een weekeinde Ibiza met de plaatsing voor de halve eindstrijd en ze hebben een contract. Rut Koelewijn: ‘We proberen het als profvoetbal te benaderen, maar in de praktijk werkt dat niet, met drie keer trainen in de week. Soms zijn we onnozele amateurs, omdat we het niet kunnen opbrengen om elke week te presteren. Daarom voetballen we ook bij Spakenburg.’

Tempo vier keer zo hoog

De Graaf: ‘Ik was voor de cursus bij Jong Utrecht - Roda JC. Dat tempo ligt vier keer zo hoog. Op onze beste dag zijn we eerste divisie. Onze gemiddelde dag is amateurs, in alles.’

Youri Koelewijn: ‘Mijn droom is uitgekomen. Mijn droom was Spakenburg. Ik dacht niet eens na over Ajax of PSV. Maar Chris zegt altijd: jij moet gewoon gaan, naar de profs.’

Trainer De Graaf: ‘De top, Ajax, Feyenoord en PSV, is buitencategorie. Daaronder valt of staat alles met bereidheid, mentaliteit. Er zit een hele grote grijze massa bij elkaar. Het gaat erom: wie sterft er, om beter te worden? Ik had 500 euro per maand meegenomen om een jaar bij Zwolle te spelen. Naar hier kun je altijd terug.’

Als Spakenburg wint, wacht de finale op zondag 30 april. Om principiële redenen speelt Spakenburg niet op zondag. Bij de club wachten ze tot het probleem zich eventueel voordoet. De Graaf: ‘Ik ga sowieso naar de Kuip. Wat de rest doet, moeten ze zelf weten. Ik vind het bijna arrogant en misplaatst om daarover nu te praten. We spelen tegen PSV. Xavi Simons is international. Als wij dat flikken, is het de stunt van de eeuw. Dan mogen ze de wedstrijd ook wel op zaterdag plannen.’