Spakenburg mocht zich even Real Madrid wanen

Spakenburg spits Jordi Bitter komt even los van Edson Alvarez en Razvan Marin. Beeld Jiri Büller

Bert Beekhuis dacht als penningmeester van SV Spakenburg een rustig vrijwilligersbaantje te hebben. Maar aan zijn reguliere werkzaamheden als accountant kwam hij de voorbije week amper toe. SV Spakenburg lootte Ajax-uit voor de KNVB-beker in een periode dat Ajax zo populair is dat de Arena gisteravond uitverkocht was voor het treffen tussen de landskampioen en de middenmoter uit de tweede divisie. Aangezien de bezoekende club meedeelt in de recette mag Spakenburg op zo’n twee ton rekenen. Beekhuis: ‘Ik word er continu op aangesproken. Hoeveel is het nou, Bert? Ik weet het zelf ook nog niet precies.’

Met de jackpot, die zal worden aangewend om buffers aan te vullen en het stadion te vernieuwen, al binnen en 0,0 verwachtingen kon SV Spakenburg ‘vrijuit voetballen’, wist coach Eric Meijers. Het maakte desondanks geen kans. Al voor rust nam Ajax ruime afstand, uiteindelijk werd het 7-0.

Toch hing er vreemd genoeg tot aan de rust een soort Champions League-sfeer in de Arena. Ajax, dat Hakim Ziyech door een kuitblessure zeker enkele weken moet missen, trad aan met de basisspelers Tadic, Martinez, Dest en Tagliafico. De F-side begon al vroeg met zingen, de pre-match-lasershow draaide op volle toeren en de speaker gilde bij het oplezen van de opstellingen even langgerekt ‘Ni-co Tagliaficóó’ als altijd. Er werd opgelucht ademgehaald nadat Spakenburg-aanvaller Vince Gino Dekker een vlotte kans voor Spakenburg miste en hartstochtelijk gejuicht bij elk van de drie doelpunten van Siem de Jong voor rust.

Het was feitelijk allemaal ingecalculeerd door Spakenburg, maar het mocht de voorpret niet drukken. ‘Na de strafschoppen direct naar de bussen,’ was een van de instructies op de website afgelopen week. Die bravoure is eigenlijk niet des SV Spakenburgs. Saamhorigheid, loyaliteit, hard werken, normaal doen en ‘omkijken naar elkaar’ zijn er de kernwaarden.

Andere instructies getuigden daarvan:

‘Neem plaats op de stoel die op je kaart staat vermeld’

‘Geen vuurwerk en rookbommen rond het stadion’

‘Let op de kinderen!’

De mooiste: ‘De bussen wachten op niemand. (Ben je toch te laat zijn er enkele plekken in bus 25.)’

25 bussen vertrokken gisteravond vanaf het 20.000 zielen tellende dorp net boven Amersfoort voor een ritje van een kleine veertig kilometer. ‘Heel Spakenburg wil erbij zijn,’ zei assistent-trainer, oud-speler en geboren Spakenburger Chris de Graaf een dag voor het bekerduel.

Spakenburg is voetbalgek. Dorpsgenoot IJsselmeervogels is recordhouder met zeven algehele amateurtitels, SV Spakenburg verzamelde er twee. De derby van Spakenburg is misschien wel de meest beruchte in het amateurvoetbal en splijt de gemeenschap.

Net als veel Spakenburgers stond De Graaf jarenlang op het fanatieke Ajax-vak 410 in een periode dat Ajax veel verder was verwijderd van de Europese top dan de laatste anderhalf jaar.

‘Dertien jaar geleden tegen ADO zat er voor de beker nog geen 8.000 man.’

Grijnzend: ‘Maar goed, nu komt het grote SV Spakenburg, hè.’

Onderweg werd er in de spelersbus gesjoeld, verdediger Thomas van den Houten bleek bij aankomst zijn schoenen vergeten. Gelukkig konden zijn in Amsterdam woonachtige ouders snel een paar brengen. John de Wolf, die in november het hoofdtrainerschap van SV Spakenburg verruilde voor het assistent-trainerschap bij Feyenoord, stuurde bemoedigende appjes. ‘Een droom voor die gasten,’ zegt De Wolf door de telefoon. ‘Ze moeten hier vooral van genieten.’

De Wolf, Feyenoorder in hart en nieren, vervroegde de trainingen vorig seizoen op avonden dat Ajax Champions League-wedstrijden speelde. Met zijn allen keken ze er later in de kantine naar. De Graaf: ‘Nu mogen wij even doen of we Real Madrid zijn.’

Naci Ünüvar van Ajax heeft de 7-0 gescoord. Beeld ANP

Opvallend veel Spakenburg-spelers droomden lang van een glanscarrière in ’s lands grootste stadion. Nathaniel Will, uiterlijk een kopie van Ajax-coach Ten Hag, was aanvoerder van Jong Ajax, doelman Jordy Deckers zat in de jeugdopleiding, net als Vince Gino Dekker. Die laatste vormde met huidig Ajax1-speler Donny van de Beek een gevreesd tandem in de hoogste jeugdelftallen.

Spits Jordy Bitter stond eveneens torenhoog aangeschreven bij de club uit zijn geboortestad en ging naar het WK onder 17 jaar, met onder meer Memphis Depay. Aanhoudend blessureleed stond een profcarrière in de weg. De liefde voor Ajax verdampte niet, Bitter speelt steevast met nummer 14. ‘Nu sta ik straks alsnog in een volle Arena, prachtig, man,’ mijmerde hij vantevoren. Zenuwachtig maakte hem dat niet. ‘Op de derby met IJsselmeervogels zit veel meer druk.’

Alleen reserve Mike Vreekamp vond een betrekking in de Arena, hij is er manager partnerships. ‘Vreekamp mag ik je shirt’, hadden zijn collega’s op een spandoek laten drukken.

Ze genoten zichtbaar, ‘de blauwen’ op de tribune en het veld. ‘Prachtige sfeer’, appte penningmeester Beekhuis zelfs toen invaller Naci Unavar (16) vanaf de strafschopstip de eindstand bepaalde. Ondanks zijn liefde voor Ajax deed het verlies assistent De Graaf nog de meeste pijn. Zijn zwager won ooit als SV Spakenburg-speler thuis van Ajax in 2006. ‘Huntelaar, Sneijder, Vermaelen en Perez deden mee. Elke kerst vertelt hij het in geuren en kleuren. Maar goed, hij speelde niet in een stampvolle Arena. Wij wel.’