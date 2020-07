Spaanse voetbaltitel met Real Madrid kan het huzarenstukje van coach Zidane worden genoemd

Zidane spreekt de spelers van Read Madrid toe tijdens de wedstrijd tegen Deportivo Alavés. Beeld Getty Images

‘Real is de mooiste club, maar ook de moeilijkste om te trainen,’ zegt Leo Beenhakker, oud-trainer van Real. ‘Hoe goed je eerder ook hebt gepresteerd, je móét elk seizoen iets winnen. Iets groots.’

Zidane had vorig seizoen niets gewonnen. Dat kon ook niet, want hij kwam pas in maart – als opvolger van de weggestuurde Santiago Solari – en Real was toen al uitgeschakeld in de Champions League en de titelrace.

Toch zwol de druk in de voorbereiding aan na een 7-3-nederlaag tegen stadgenoot Atlético. Madrileense media repten over ‘dramatische consequenties’. Zelfs de coach die in zijn eerste Real-periode (begin 2016-medio 2018) negen prijzen won – waaronder driemaal op rij de Champions League – is niet onaantastbaar als de prestaties tegenvallen.

De trainer Zidane zal altijd een link houden met de voetballer Zidane, een elegante technicus, die graag pirouettes op de bal maakte, maar die weinig en zachtjes sprak. Hij won veel prijzen met het Franse elftal, Juventus en Real Madrid, maar verloor toch ook wat belangrijke finales. Zijn laatste actie was een kopstoot in de ribbenkast van zijn sarrende Italiaanse tegenstander Marco Materazzi in de WK-finale van 2006.

Kwetsbaar

Het maakt hem kwetsbaar als trainer, de Fransman met Algerijnse roots gaf voor zijn eerste CL-finale toe tactisch niet de beste coach te zijn. School ging hem moeizaam af. Op getapte oneliners, een uitgesponnen voetbalfilosofie of stekelige persconferentie valt hij zelden of nooit te betrappen.

Zidane nam in de zomer van 2018 afscheid bij Real, omdat hij dacht dat de selectie een nieuwe motivator nodig had. Wellicht moest het team tactisch anders ingericht worden, want ook doelpuntenkanon Ronaldo verliet stadion Santiago Bernabéu.

Maar onder zijn meer gestudeerde opvolgers stortte de ploeg volledig in, met wat hulp van Ajax dat Zizouesque door Bernabéu danste. De selectie oogde verzadigd, een verzameling van vedetten-over-hun-hoogtepunt. Toch durfde Zidane het aan na 284 dagen terug te keren op het heetste trainersstoeltje.

Grootste baan

Beenhakker begrijpt dat. Hij deed feitelijk hetzelfde in 1992 na in zijn eerste periode (1986-1989) telkens kampioen te zijn geworden. De Rotterdammer liep nipt de dubbel mis en kreeg de maandag erop een soort omhelzing des doods van clubpresident Mendoza. ‘Het was klaar en ik begreep dat. Het klinkt hard, tegelijkertijd Real is een ongelooflijk warme club. Je bent voor altijd lid van de familie. Het is de grootste baan voor een coach. Toen ik voor het eerst gevraagd werd in 1986 was ik bondscoach. Ik bracht het ter sprake bij Rinus Michels, die toen de technische zaken deed bij de KNVB. Hij zei: ‘Wat doe je hier nog?’’

Winnen zit diep verankerd in De Koninklijke. ‘Mijn Mexicaanse spits Hugo Sánchez zei in de rust bij een achterstand: ‘Als het niet netjes gaat, dan maar crimineel. Maar we gaan winnen!’ Dat soort mannen staat er nu ook in, met Sergio Ramos voorop. En vergis je niet: Zidane is ook een enorme winnaar, maar wel één die midden in de diepste crises de rust bewaart. Die de kleedkamer managet; dat is 50 procent van het vak.’

Horrorshow

Real beleefde in november nog een ware horrorshow in eigen huis tegen Club Brugge dat bij rust met 0-2 leidde. ‘De slechtste 45 minuten onder mijn bewind’, sprak Zidane schuldbewust. Toch richtten zijn manschappen zich op. Na de coronabreak won Real alles, daarmee Barcelona voorbijstekend.

Een non-valeur op tactisch gebied blijkt Zidane allerminst. Gaf hij in zijn eerste periode veel vrijheden, tegenwoordig moet iedereen zich houden aan een strakke opzet waarbij ook spits Benzema fanatiek meeverdedigt bij balverlies. Hij maakt werkdagen van twaalf uur op trainingscomplex Valdebebas waar ‘de wedstrijden feitelijk worden gewonnen’.

Zidane delegeert, maar zit er toch bovenop. Hij kent de mores van de kleedkamer, maar klapt er niet over uit de school. Volgers van de club kunnen zijn persconferenties dromen. Het gaat om ‘hard werken’, ‘geduld’, ‘de juiste intensiteit’, ‘solide kunnen zijn’, ‘balans’ en ‘respect’. Waar het niet om draait, is het woordje ‘ik’.

Aankopen

Het is bekend trainersjargon. Het is de kunst die op de goede manier te laten indalen bij een groep die alles al heeft gewonnen en is aangevuld met een tros aankopen van bij elkaar 450 miljoen euro waarvan alleen linksback Mendy zich direct bewees als een versterking.

Mendy tekende maandag tegen Granada voor de 1-0, hij is de 21ste doelpuntenmaker dit seizoen van Real. Er waren wat gelukkige zeges bij. Maar als collectief overstijgt Real eeuwige rivaal Barcelona.

‘Zo is het altijd geweest: vedetten genoeg, maar het moet een collectief zijn’, zegt Beenhakker. ‘Geweldig voetbal zoals dat in Barcelona verwacht wordt, hoeft niet. Als je maar prijzen pakt.’