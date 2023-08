Spaanse voetbalsters bereiken met hun omstreden coach als eerste de finale van WK

Bondscoach Jorge Vilda (m) viert met de Spaanse speelsters het bereiken van de WK-finale. Beeld REUTERS

Het verbond tussen de Spaanse bondscoach Jorge Vilda en zijn speelsters, de koude vrede die ze hebben gesloten, kan nog de ultieme beloning krijgen. Ondanks alle interne strubbelingen spelen ze zondag in Sydney de finale van het WK tegen Engeland of Australië.

In de halve finale bleek de Spaanse klasse en het doorzettingsvermogen van de ploeg uiteindelijk te veel voor Zweden. De wedstrijd leek uit te draaien op een verlenging nadat Zweden vlak voor de reguliere speeltijd gelijkmaakte. Maar nog geen minuut later lag de uiteindelijk winnende 2-1 van de Spaanse aanvoerder Olga Carmona in het Zweedse doel.

Het bereiken van de finale is even logisch als opmerkelijk. De kwaliteit van de ploeg is onomstreden, in vorm zijn de Spaanse voetbalsters vrijwel niet te stoppen. Op dit WK blijkt het zelfs genoeg om ondanks een slepend conflict met de coach en de voetbalbond voor het eerst de eindstrijd op een groot toernooi te halen.

Onvrede over het beleid

In september stelden vijftien Spaanse internationals zich niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg uit onvrede het beleid. Maar Vilda bleef zitten en kreeg steun van de Spaanse bond, waarna een deel van de rebellen weer terugkeerde. Rondom de wedstrijden is het ongemak tussen coach en veel speelsters nog altijd zichtbaar, maar ze zijn verenigd in hun doel om wereldkampioen te worden.

En Spanje heeft de beschikking over een unieke lichting voetbalsters, die de bal soms aan een touwtje lijken te hebben. Maar Zweden heeft het geduld om de eigen kwaliteiten te gebruiken. De ploeg kan opeens druk zetten en dan voor het doel van de tegenstander komen. Bovendien heeft het eindeloos geoefend op corners en vrije trappen. Meer dan de helft van de Zweedse doelpunten op dit toernooi vielen uit dode spelmomenten.

Zo verliep de eerste helft geheel volgens de voorspellingen. De Zuid-Europese ploeg had de bal, kreeg wat kansjes, maar vlak voor rust waren de Scandinaviërs opeens gevaarlijk. Na slordig uitverdedigen kon Fridolina Rolfö uithalen, maar de volley van de aanvaller van Barcelona eindigde op de vuisten van haar clubgenoot Catalina Coll.

Eerste keuze door conflict

De reservekeeper van de Catalaanse club is mede door het conflict als eerste keus naar boven komen drijven, de halve finale was pas haar derde interland. Vilda stelde ook Alexia Putellas weer op, maar de van een zware knieblessure herstelde Barcelona-ster is nog niet de oude. De beste speelster van de wereld werd tien minuten na rust al gewisseld.

Met de snelle en opportunistische Salma Paralluelo als vervanger nam de dreiging toe. Spanje zocht het doelpunt, wilde een slopende verlenging voorkomen en dat leek in de 80ste minuut te lukken. Jennifer Hermoso nam de bal prachtig aan en zette voor. De bal belandde voor de voeten van Paralluelo, die de bal in de rechterhoek schoot. Precies dezelfde hoek als de goal waarmee ze vrijdag Nederland velde.

De zet van Vilda leek zo een gouden te zijn, maar twee invallers bij Zweden wilden er niet aan meewerken. Spanje verdedigde slecht, dat vooral, maar Lina Hurtig kopte de bal in voor de voeten van Rebecka Blomqvist, die hoog in het doel schoot: 1-1.

In de euforie na die goal vergat Zweden alleen dat er nog verdedigd moesten worden. Carmona stond helemaal vrij op de rand van de zestien meter en probeerde het maar op goed geluk. Zonder het conflict was zij waarschijnlijk helemaal geen aanvoerder geweest, maar door haar doeltreffend schot zit Spanje nu in de finale. Zo houden coach en speelsters zicht op de wereldtitel, het enige dat het opzij zetten van hun principes zou rechtvaardigen.