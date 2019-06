Spaanse voetballer Reyes (35) verongelukt

José Antonio Reyes in 2015. Beeld AFP

De 21-voudig Spaans international debuteerde in het seizoen 1999/2000 op 16-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Sevilla waar hij uitgroeide tot een clubicoon.

In 2004 vertrok hij voor 25 miljoen euro naar Arsenal, maar in de Premier League kon hij de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. Na zijn periodes bij Real Madrid (2006-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Benfica (op huurbasis in 2008-2009) kwam hij begin 2012 opnieuw bij Sevilla terecht, waarmee hij drie keer op rij de Europa League won. In 2016 werd Reyes uitgezwaaid bij de Andalusische topclub waarna hij nog korte periodes bij andere teams uitkwam, het laatst het afgelopen halfjaar bij Extremadura.

‘We kunnen geen slechter nieuws brengen. Onze geliefde speler José Antonio Reyes is omgekomen door een verkeersongeluk. Rust in vrede', twitterde Sevilla FC.