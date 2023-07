Spaanse voetballegende Luis Suárez overleden (88)

Luis Suárez in 2006. Beeld AP

Suárez, geboren in 1935 in het Gallische A Coruña, was een van de eerste Europese sterren van het naoorlogse voetbal. Op 18-jarige leeftijd debuteerde de aanvallende middenvelder in zijn geboortestad bij Deportivo op het hoogste niveau van het Spaanse voetbal. Via España Industrial stapte hij over naar het roemruchte FC Barcelona.

In de Catalaanse hoofdstad werd hij eind jaren vijftig tweemaal kampioen van Spanje, in een periode waarin rivaal Real Madrid nationaal en internationaal domineerde. Bij Barcelona won Suárez ook tweemaal de Europa Cup III én werd hij in 1960 persoonlijk gehonoreerd met de Ballon d’Or, de prijs voor beste voetballer ter wereld.

Beste Spaanse speler ooit

In Spanje wordt hij nog altijd gezien als de enige winnaar van die individuele prijs, en daarmee door sommigen als de beste Spaanse speler ooit. Alfredo Di Stéfano had de prijs in 1957 en 1960 al gewonnen, maar ondanks zijn 31 interlands voor Spanje wordt hij niet als Spanjaard gezien. De Real Madrid-legende werd geboren en getogen in Argentinië en speelde eveneens interlands voor dat land.

Het lukte Suárez maar niet om de Europacup I, de grootste prijs op clubniveau, te winnen met Barcelona. Na de verloren finale tegen Benfica in 1961, besloot hij Barcelona te verlaten. Hij vertrok naar Inter, waar de voormalig trainer van Barcelona Helenio Herrera aan het roer stond. De club uit Milaan betaalde omgerekend zo’n 192 duizend euro voor hem. Daarmee was hij, voor twee jaar, de duurste speler ooit.

Driemaal Italiaans kampioen

Bij Inter lukte wat bij Barcelona niet wilde lukken. In 1964 en 1965 won Suárez de Europa Cup I. Daarnaast werd Inter met Suárez driemaal Italiaans kampioen.

In 1957 debuteerde hij als international van Spanje tegen Nederland. Ook bij Spanje was Suárez zeer succesvol, met het EK in 1964 als hoogtepunt. In eigen land won Spanje het toernooi en Suárez was de man van het veld in de finale tegen de Sovjet-Unie. Lang bleef het de enige prijs van het Spaanse voetbalelftal, dat ondanks een sterke landelijke competitie nooit écht ver kwam op toernooien. Pas tussen 2008 en 2012, toen Spanje tweemaal het EK en eenmaal het WK won, werd die droge periode doorbroken.

Na zijn carrière was Suárez nog trainer van onder meer Inter en het Spaanse nationale elftal, maar zonder grote successen. Zondag stierf hij in zijn woonplaats Milaan. Volgens meerdere Spaanse kranten is er een voetballegende verloren gegaan.