Spaanse voetbalbaas Rubiales vervolgd voor aanranding wegens kus na WK-finale

De inmiddels beruchte en verguisde kus van Rubiales. Beeld Getty Images

Openbaar aanklager Marta Durantez Gil diende vrijdag bij een nationale rechtbank twee aanklachten tegen Rubiales in. Een voor aanranding, vanwege de kus op de mond die hij Hermoso tegen haar wil gaf. De tweede voor dwang, omdat Rubiales Hermoso en haar familie onder druk zou hebben gezet om zijn daden publiekelijk goed te praten. Voor aanranding kan Rubiales een tot vier jaar cel krijgen, en voor dwang nog eens drie maanden tot twee jaar.

Daarmee dienen zich serieuze gevolgen aan voor Rubiales’ kus. Eerder schorste de Fifa hem al voor drie maanden als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. In de tussentijd loopt er ook nog een procedure bij de Hoge Sportraad van Spanje, die moet bepalen of Rubiales met de kus zijn macht heeft misbruikt of het imago van Spanje heeft bezoedeld. In dat geval kan hij nog twee jaar geschorst worden.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Kort na de kus stuurde de voetbalbond een verklaring rond met een citaat van Hermoso over de kus: ‘Het was een volledig spontaan, wederzijds gebaar vanwege de grote vreugde van het winnen van een WK.’ Even later zei Hermoso juist dat ze Rubiales’ gedrag ‘niet prettig’ vond. Het is onduidelijk of de beschuldiging van dwang doelt op de eerste verklaring, of dat Rubiales haar later nog heeft benaderd om zijn kant te kiezen.

Van geen kwaad bewust

Rubiales zelf was zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. ‘We moeten geen aandacht besteden aan wat idioten en mafkezen zeggen’, was zijn eerste reactie op de ophef. Later bood hij met tegenzin zijn excuses aan: ‘Er zit niets anders op, toch?’ Spaanse media liepen vooruit op zijn aftreden, maar na afloop van een vergadering van de voetbalbond kondigde Rubiales in een gepassioneerde toespraak aan dat hij zou blijven, en zette hij zich af tegen de vermeende ‘heksenjacht’ door ‘nepfeministen’.

De aanklacht tegen Rubiales volgt uit een aangifte die Hermoso eerder deze week deed. Zij en de andere spelers van het Spaanse team hebben daarnaast aangekondigd dat ze geen interlands zullen spelen totdat er grootschalige veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de voetbalbond. Na de schorsing van Rubiales ging interim-bondsvoorzitter Pedro Rocha over tot het ontslag van bondscoach Jorge Vilda, met wie een groot deel van de selectie al langer overhoop lag. Maar de staking lijkt daarmee nog niet van de baan.

Ondertussen is ook in de Spaanse vrouwencompetitie een staking begonnen. De spelers slaan de eerste twee speelrondes over uit onvrede over slechte arbeidsvoorwaarden. Ze willen onder meer dat het minimumloon omhoog gaat van 16 duizend euro naar 25 duizend euro per jaar, maar de clubs weigeren hoger te gaan dan 20 duizend euro.