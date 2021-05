Spaanse topper Barcelona - Atlético Madrid eindigt in oersaai gelijkspel

Ousmane Dembélé aan de bal tegen Atlético Beeld AP

Als Lionel Messi eens dribbelde, trok een tegenstander aan zijn shirt. Niet heel hard, niet heel gemeen, maar dan was het weer voorbij met de mogelijke pret. Al die overtredingen, over en weer, al dat spelbederf om de aanval van de ander te ontregelen, het was echt heel vervelend. Geen voetbal, geen tempo. Eigenlijk was het een wanvertoning, van beide kanten.

Pas in de slotfase kreeg het trage, slome duel in de felle zon van Camp Nou een beetje vaart. Een beetje dan, zonder dat één van de ploegen werkelijk aanspraak maakte op de zege, al kopte Dembélé net over in kansrijke positie en ging de vrije trap van Messi net naast. Zo blijft Atlético koploper, nu met 77 punten uit 35 duels. Barcelona heeft 75 punten. Real, dat zondag Sevilla ontvangt, staat derde met 74 punten, met een duel minder.

Tijdens Barcelona - Atlético moest iets gebeuren, voor Barcelona vooral. Voor koploper Atlético niet per se, met twee punten voorsprong, met na de wedstrijd nog drie duels te spelen. Real heeft nu weliswaar alles in eigen hand, doch het programma is lastig. De ploeg van trainer Zidane maakte in de verloren halve finale van de Champions League tegen Chelsea een uitgebluste indruk.

Als Real vier keer wint, is het kampioen, want het onderling resultaat tegen Atlético is beter. Dat zal niet meevallen, gezien de vorm van Real en het kaliber van de tegenstand. Maar het kan. Real speelt achtereenvolgens tegen Sevilla (thuis), dat ook nog een kansje heeft op de titel, Granada, Athletic Bilbao (beide uit) en Villarreal (thuis).

Kansen van Koeman zijn klein

De kansen van Ronald Koemans Barcelona op de titel zijn behoorlijk klein nu, want Barcelona moet niet alleen een paar punten inhalen, het bij gelijke stand beslissende onderlinge resultaat is zowel tegen Real als Atlético negatief. Barcelona, met ook Frenkie de Jong en Sergino Dest als vrij onopvallende mannen in de basisploeg, wist slechts één punt te halen in de vier duels tegen de twee rivalen dit seizoen en heeft zo bezien niet veel recht op de titel.

Van enige invloed was mogelijk het geblesseerd uitvallen van Lemar bij de gasten en Busquets bij de thuisclub, vervangen door Saúl en Moriba. Misschien dat Atlético daarvan beter werd, want Saúl is een klassespeler met jaren ervaring, Moriba is een nieuweling met zeer wisselende prestaties. Al ruilde trainer Simeone tegen het einde Saúl weer in, bang als hij vermoedelijk was voor de rode kaart voor de middenvelder.

Atlético was voor rust beter in de door dorre tactiek bepaalde wedstrijd, met twee ploegen in 3-5-2, met veel persoonlijke duels. De koploper kreeg toen een paar aardige kansen. Barcelona had toen alleen die ene, bedwelmende solo van Messi, besloten met een schot waartegen doelman Oblak een vingertje kreeg. Na rust was het min of meer andersom, qua kansen, maar de indruk die vooral bleef hangen was dat het saai was, weinig intens, traag en vervelend.