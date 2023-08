Spaanse OM start vooronderzoek naar aanranding Hermoso door bondsvoorzitter Rubiales

Luis Rubiales (rechts) omhelst middenvelder Teresa Abelleira tijdens de huldiging op het WK voetbal. Beeld Mark Baker / AP

Het Spaanse OM heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat het start met het vooronderzoek om te achterhalen of er grond is om Rubiales te vervolgen voor aanranding. Uit het onderzoek kan een strafrechtelijke vervolging voortkomen. Het Openbaar Ministerie verzoekt Hermoso om binnen twee weken een verklaring af te leggen voor het Audiencia Nacional, het nationale gerechtshof in Madrid. Waarschijnlijk is een aangifte van de voetballer nodig om Rubiales te vervolgen.

Hermoso heeft in het openbaar meerdere malen gezegd dat de kus op haar lippen niet gewenst was en ze het incident als een ‘fysieke aanval’ zag. Dat is voor de openbaar aanklager reden om het onderzoek te beginnen. Het OM had eerder al van zes Spaanse burgers een aangifte tegen Rubiales ontvangen. Volgens het Spaanse strafrecht is iemand dwingen tot zoenen een vorm van aanranding. Een aangifte is nodig om iemand daadwerkelijk voor aanranding te kunnen vervolgen. Op aanranding staat in Spanje een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar.

‘Eerherstel’

Ook wereldvoetbalbond Fifa is een onderzoek gestart naar de mogelijke aanranding door Rubiales. Om Hermoso’s veiligheid te garanderen, heeft de Fifa Rubiales voor minstens drie maanden geschorst. De bondsvoorzitter weigerde op te stappen en koos afgelopen vrijdag zelfs de tegenaanval. Hij noemde Hermoso een leugenaar, en zei dat de kus ‘wederzijds, spontaan en euforisch’ was. Niet zij, maar hij was het slachtoffer van een ‘karaktermoord’ door het ‘valse feminisme dat Spanje teistert’. Zijn moeder is maandag in een kerk in Motril in hongerstaking gegaan, omdat ze ‘eerherstel’ wil na de ‘onmenselijke en bloeddorstige jacht’ op haar zoon.

De Spaanse voetbalbond RFEF belegde maandag een nieuwe spoedvergadering vanwege de schorsing door de Fifa. Wat daar precies is uitgekomen, is nog niet bekend.