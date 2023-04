Spaanse golfer Rahm slaat toe in laatste ronde en wint voor eerste keer Masters: ‘Deze is voor Seve’

De Spaanse golfer Jon Rahm viert zijn eerste overwinning bij de Masters in Augusta. Beeld REUTERS

Rahm bleef daarmee de Amerikanen Brooks Koepka en Phil Mickelson vier slagen voor. Het was zijn tweede overwinning in een majortoernooi, na de zege van de US Open in 2021.

Harde wind en hevige regen teisterden The Masters dit jaar. Door tal van onderbrekingen waren de spelers er zaterdag niet in geslaagd de derde ronde af te maken. Dat gebeurde pas op zondag. Koepka en Rahm moesten toen nog twaalf holes afwerken, waarna Rahm als de nummer twee aan de laatste ronde van de Masters begon, twee slagen achter de Amerikaan Brooks Koepka.

Maar terwijl Koepka zijn niveau niet wist vast te houden en 75 slagen nodig had in de vierde ronde, sloot Rahm het toernooi, met een bijna foutloze laatste ronde, toch als winnaar af met vier slagen voorsprong op Koepka en Mickelson.

Eerbetoon aan Seve

‘Het dringt nog steeds niet goed door. Als ik naar mijn scores kijk, denk ik dat ik nog steeds een paar holes te gaan heb’, zei Rahm, die na zijn winnende put met de handen gevouwen naar de hemel blikte. ‘Ik kan er niets anders van maken, deze was voor Seve. Hij was daarboven aan het helpen, en helpen deed hij.’

Rahm doelde daarbij op zijn idool, de Spaanse golfer Seve Ballesteros, die in 2011 stierf aan een hersentumor. Het zou zondag de 66ste verjaardag van de Spanjaard zijn geweest. Ballesteros inspireerde een hele generatie golfers in zijn land en schreef zelf twee Masters-titels op zijn naam, waaronder die van Augusta, precies 40 jaar geleden.

‘Ik hoorde steeds: Seve! Seve! Seve! Doe het voor Seve!’, zei Rahm. ‘Dat was misschien nog wel het moeilijkste om onder controle te houden vandaag, de emotie van wat het zou betekenen als ik hier vandaag zou winnen. Om dit voor elkaar te krijgen, bovendien op de 40ste verjaardag van zijn overwinning hier, op zijn verjaardag, op Paaszondag, betekent ongelooflijk veel voor mij’, aldus Rahm.

Jon Rahm krijgt de felicitaties van Brooks Koepka Beeld REUTERS