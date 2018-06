Spaanse bondscoach ontslagen vlak voor WK-aftrap vanwege overstap naar Real Madrid

Op twee dagen van de eerste WK-wedstrijd verkeert het Spaanse elftal in crisis. Bondscoach Julen Lopetegui is woensdag ontslagen in reactie op zijn benoeming tot hoofdcoach van Real Madrid. Fernando Hierro, technisch directeur van de Spaanse voetbalbond, is aangewezen tot coach van de nationale ploeg.

Coach Julen Lopetegui. Foto Reuters

‘Het Spaans elftal is een team van alle Spanjaarden’, zei bondsvoorzitter Luis Rubiales woensdag tijdens een persconferentie in Rusland. Hij onthulde dat hij pas vijf minuten eerder dan de buitenwereld had gehoord dat Lopetegui zou overstappen naar Real Madrid. ‘Dit is niet de manier waarop je de dingen kunt doen’, zei hij. ‘We zijn gedwongen deze beslissing te nemen.’

In Spanje werd met veel verontwaardiging gereageerd op het bericht dat Lopetegui zou overstappen naar Real Madrid, om daar de opvolger te worden van Zinedine Zidane. De Bask zou een egoïst zijn, die zijn eigenbelang zwaarder liet wegen dan het belang van het nationaal elftal. Van een bondscoach wordt verwacht dat hij de spelers van Real Madrid en Barcelona tot een eenheid smeedt. Dat is moeilijk voor een man die op het punt staat zich te verbinden aan één van beide teams.

Zodra Lopetegui zijn overstap dinsdag na de siësta opbiechtte aan de spelers, werden de eerste breuklijnen direct zichtbaar. Sergio Ramos, zowel aanvoerder van Real Madrid als van het Spaanse team, meende naar verluidt dat Lopetegui kon aanblijven. Hij werd echter tegengesproken door spelers van andere clubs, voor wie de positie van de bondscoach onhoudbaar was geworden.

Bondsvoorzitter Rubiales verzuchtte dat Spanje zich nu ‘in heel moeilijke situatie’ bevindt. In de loop van woensdag maakte hij bekend dat Fernando Hierro, technisch directeur van de voetbalbond, tijdens het WK de functie van bondscoach op zich neemt. Hierro is een bekende oud-speler van Real Madrid. Als trainer heeft hij niet veel ervaring. Het Spaans elftal speelt vrijdag zijn eerste WK-wedstrijd, met direct een lastige tegenstander: Portugal.

Technisch directeur van de Spaanse voetbalbond Fernando Hierro zal het Spaanse elftal coachen tijdens het WK. Foto EPA

De 51-jarige Lopetegui, een voormalige doelman, heeft geen indrukwekkende cv. Hij werd in 2012 Europees kampioen met het Spaanse team onder 19 en in 2013 met het Spaanse team onder 21. Daarna vertrok hij naar Porto, waar hij er niet in slaagde prijzen te bemachtigen. Na ruim anderhalf jaar werd hem de deur gewezen.

Zijn carrière nam opnieuw een vlucht toen hij in juli 2016 werd aangekondigd als de opvolger van Vicente del Bosque. Hij stond voor de opdracht het nationale elftal te vernieuwen. Spelers van de ‘gouden generatie’ moesten worden afgelost door jongere voetballers. Nog maar een paar weken geleden verlengde Lopetegui zijn contract als bondscoach tot 2020. Het WK in Rusland zou zijn een belangrijke vuurproef voor hem worden.